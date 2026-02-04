00878升息配0.42元！存股哥持210張領8.8萬：殖利率7.4％沒有問題

國泰永續高股息（00878）升息，公告本季配息0.42，年化殖利率預估約7.4%，我目前持有210張，本季領息$88,200，覺得本次配息還算符合預期，沒有問題。

00878配息還是相當穩健，7.4%算是回到過去預期水準，不追求大爆噴，只要穩穩的配息即可，這樣才可以讓平準金得到補充，以及加快填息速度。

高股息上漲後跌了一波，我覺得只是很正常的波動而已，不用太過緊張，最重要的還是長期持有、股息再投入，並且隨時監控槓桿水位，這才是財富累積的有效方式。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。