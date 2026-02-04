四檔台股ETF 年化配息率估逾10%

台股ETF持續發熱，82檔台股ETF受益人來到122.4萬餘人的新高，配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。2月即將除息的共有22檔台股ETF，中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50、兆豐台灣晶圓製造及主動群益台灣強棒共四檔預估年化配息率超過10%。

中信關鍵半導體經理人張圭慧指出，2026年台灣半導體產業發展前景，在於「ASIC（客製化晶片）與 TPU」的龐大商機。根據研究指出，隨著雲端服務供應商（CSP）大廠致力降低成本，自研晶片成為趨勢。以Google為例，預估2026年TPU出貨量將成長42%，成為最具規模與成長性的ASIC AI晶片。該ETF的第二大持股聯發科已成功切入Google供應鏈。

根據大摩預估，聯發科將今年打入TPU v7供應鏈，且在v8的份額有望衝上40~50%，這將使聯發科擺脫手機景氣循環，正式質變為AI運算概念股。此外，近期調整指數編製規則，將台積電的權重拉到42%以對齊大盤，也使這檔ETF走勢可望趨近於市值型ETF的表現，在半導體主題型ETF中更形穩健。中信關鍵半導體成分股還囊括日月光等先進封裝領頭羊，在CoWoS產能即便擴充仍供不應求的2026年，掌握產能就等於掌握高速成長機會。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長；而傳統市值型ETF單押台積電，當台積電休息時，傳統市值型ETF績效較不易有表現，但新一代市值型ETF，均衡布局台積電及其他科技龍頭股，更能全面享受AI帶來的題材輪漲機會。因此投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比四成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股中長期表現仍看佳，但隨著評價面走高，股市波動難免。今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上；選股策略可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。