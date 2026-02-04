高含「蘋」ETF紅光滿面 00926近半年含息報酬率近20%

美股重量級大廠陸續公布財報，蘋果因財報優於市場預期，不僅在30日美股四大指數一面倒時，逆勢收紅，成為貨真價實的「紅蘋果」，2日再漲4%，表現強勁，也帶動持有蘋果股票的海外ETF跟著打出蘋果光。

觀察市場上含「蘋」ETF共有23檔，權重排名前三分別為國泰全球品牌50（00916）、中信美國創新科技，以及凱基全球菁英55，分別持有15.4%、14.2%，及13.2%的蘋果股票。以近半年、近三月的表現來看，凱基全球菁英55（00926）表現亮眼，近半年含息報酬率近20%。

其他包括保德信全球藍籌（009810）、國泰北美科技（00770）、台新標普科技精選、台新標普500也都漲逾一成。

含蘋權重前十的海外ETF績效

法人分析，美股短期雖因政治不確定因素、Fed下一屆主席華許「相對偏鷹」人選，預料Fed未必配合市場原先的激進降息想像而略為承壓，但市場基本面無虞。AI產業實質基建將有望帶動股市多頭續航，且科技巨頭去年第4季財報陸續公布，後市仍值得期待。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，最新一次美國FOMC維持聯邦基準利率不變，是因為經濟穩步擴張，而此次的前景與上次會議相比已有所改善；不過目前通膨仍偏高，主要反映了關稅推高商品價格的影響，並非需求壓力所導致。

市場普遍預期，關稅推升通膨的影響將在2026年中消退，建議投資人透過資產、區域的適度分散，達成穩健配置的效果。

統一美國50 ETF經理人吳湘菱指出，時序進入2026年，AI產業從規模擴張轉向商業變現。技術端，輝達Vera Rubin平台降低推理成本，邊緣運算讓AI從雲端走向落地；應用端，金融、醫療、零售等產業開始產生實質經濟效應；資本端，則有OpenAI、SpaceX等企業陸續上市。面對股市創高與AI熱潮，仍須警惕估值過熱、監管趨嚴等風險。投資人可適當布局消費、醫療、金融等AI受惠領域，並透過定期定額的方式，參與此波產業升級。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。