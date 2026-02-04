ETF配息機制 更透明

針對市場熱議的ETF收益平準金配息制度，臺灣證券交易所強調，該機制本質是為維護投資人權益，目的在穩定ETF配息不因規模快速變動而遭稀釋；為協助投資人理解ETF配息來源與運作方式，已精進公開資訊觀測站的ETF收益分配揭露與查詢功能，提升投資人對配息制度正確認知。

隨著台灣ETF市場規模持續擴大，ETF的收益分配方式與組成來源，逐漸成為投資人關注的重要議題。收益平準金作為ETF配息制度的一環，為因應基金規模變動而設，屬於中性工具。

在實務運作上，當ETF於短時間內出現大額申購，基金規模快速成長時，收益平準金機制可避免新申購資金稀釋原有投資人已累積的收益，藉此維持配息分配的相對公平，且其資金與ETF的其他資產同樣配置於成分證券，並不影響資金運用效率。

另為防止收益平準金被不當使用，金管會已要求投信業者訂定明確的動用原則，原則上應優先分配股利、利息及已實現資本利得，僅在符合特定條件下，方可動用收益平準金進行配息。此外，投信投顧公會發布的實務指引亦列舉相關違規態樣，引導業者遵循。

為落實資訊公開透明，證交所已要求投信業者於公開資訊觀測站公告ETF收益分配金額時，須同步揭露各項收益來源的組成比例，包括股利、利息、已實現資本利得及收益平準金等，協助投資人清楚辨識配息來源。同時，投信投顧公會亦規範業者須於公開說明書及相關行銷資訊中，明確標示「基金之配息來源可能為收益平準金」，協助投資人在掌握充分資訊的前提下，做出合適的財務決策。

證交所提醒，ETF不論採月配、季配或其他配息機制，均不代表保證固定配息，且配息金額會從基金淨值中扣除，單一配息水準不等同於完整投資報酬。配息型ETF可提供現金流彈性，而累積型（不配息型）ETF則能將收益直接投入基金再投資，兩者各具功能，投資人可視自身需求、稅負成本及風險承受度進行選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。