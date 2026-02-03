搶搭複利列車 009816進入百億元俱樂部、00993A也同樣續胖

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股ETF兩檔生力軍3日掛牌上市，持續吸引資金矚目。ETF示意圖。圖／AI生成
台股ETF兩檔生力軍3日掛牌上市，持續吸引資金矚目，其中，盤面唯一不配息的台股原型ETF-凱基台灣TOP 50（009816）規模正式入列百億元俱樂部，攀升至126.57億元，同時，主動安聯台灣（00993A）也增胖至137.03億元。

凱基台灣TOP 50以及主動安聯台灣今日交投熱絡，買盤也趁掛牌交易進場參與，成交量達369,593張、275,459張，高居今日ETF市場的冠亞軍；主動安聯台灣昨日規模為109.02億元，今日增加至137.03億元、凱基台灣TOP 50昨日規模為90.01億元，今日來到126.57億元。

凱基台灣TOP 50研究團隊表示，台股總經指標與企業獲利繳出亮眼成績，去年第4季GDP年增率開出雙位數的12.7%高位，顯示台灣經濟成長力道強勁，AI趨勢仍在初升段；今年上半年台灣GDP增長可望延續成長態勢持續上修，台股企業獲利年增率也倍增至27%，進一步觀察產業變化，可以看出獲利動能相對均衡，AI類股獲利年增維持30%高位，非AI電子族群受惠景氣復甦，獲利年增率大增至37%，傳產類股也由負翻正出現明顯成長。

針對近期盤勢，主動安聯台灣經理人施政廷表示，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P/E）處於16倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。

儘管資金面偏向收縮，但產業基本面目前無下修疑慮，根據微軟、Meta等CSP大廠最新指引，2026年AI基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破5,000億美元；該數據可被視為確立台灣 AI 供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS成長），目前的震盪為上檔評價（P/E）的修正，多頭格局並未被打亂。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

