五檔海外ETF受益人數周增逾一成 綠電、科技ETF成市場焦點

海外股ETF投資熱度持續升溫。根據集保戶股權分散於1月30日公布的最新統計資料顯示，海外股票型ETF受益人數單周增加22,628人，總受益人數攀升至196.6萬人，反映資金持續流入主題型與趨勢型海外資產。

進一步觀察近一周受益人數成長率前十名名單，綠色電力與科技相關ETF表現最為突出，其中包括3檔綠電主題ETF與4檔科技主題ETF入榜，顯示市場對AI應用擴張與能源轉型長線趨勢的關注度明顯升高。

從成長幅度來看，富邦ESG綠色電力ETF（00920）、第一金太空衛星ETF（00910）、國泰臺韓科技ETF（00735）、富邦日本正2 ETF（00640L）以及FT潔淨能源ETF（00889），近一周受益人數增幅皆超過10%，成為本波資金布局焦點。市場普遍認為，AI科技快速發展帶動資料中心用電需求大幅攀升，是推升相關能源與科技主題ETF的重要動能。

富邦ESG綠色電力ETF（00920）經理人洪珮甄指出，年初以來AI用電需求題材再度發酵，帶動全球綠能族群表現轉強。ICE FactSet全球綠能ESG指數截至2月3日已上漲逾10%，主要受到三項因素支撐：首先，AI資料中心擴建推升用電需求，市場風險偏好回溫，能源類股同步走強。

其次，美國國會通過核能相關預算並宣布加大投資力道，前總統川普亦公開表態支持，有助穩定中長期電力供給結構；第三，中國大陸宣布自2026年4月起取消光伏產品出口退稅，市場預期將加速去化太陽能過剩產能，對具規模優勢的太陽能龍頭企業形成中長期利多。

洪珮甄表示，在AI資料中心持續擴建、工業投資逐步回溫及全球電氣化趨勢推動下，全球電力需求的中長期成長方向相當明確。相較傳統能源，具備低碳特性與規模化供給能力的綠色電力，將持續成為能源轉型過程中的核心受惠族群。

此外，日本市場亦成為投資人關注焦點。富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，日本首相高市早苗於1月23日解散眾議院，並將在2月8日進行改選。日本政局變化將牽動後續財政政策走向，政策是否轉向寬鬆，對出口導向產業與股市表現具關鍵影響。建議投資人布局日股時，可優先考量具備匯率避險機制的日股ETF，以降低匯率波動對投資報酬的影響。

