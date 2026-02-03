快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

記憶體光通訊撐開行情 00988A居海外主動式ETF漲幅之冠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美印關稅達成協議、1月ISM製造業指數優於預期等利好消息，再加上AI算力需求持續增溫，記憶體光通訊族群強勢走強，美股2日強勢上漲，帶動海外ETF 3日走揚。其中，海外主動式ETF績效王--主動統一全球創新（00988A）單日飆出5.3%漲幅，累積今年來大漲18.95%穩居冠軍寶座，大幅領先美股NASDAQ與S&P500指數同期僅約2%的漲幅。

根據CMoney統計海外主動式ETF今年以來績效，主動統一全球創新ETF以接近20%的漲幅穩居冠軍寶座，其餘第二、三名依序為主動元大AI新經濟ETF（00990A） 13.1%、主動台新龍頭成長（00986A）也有5.2%漲幅。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸，傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

攤開00988A的持股配置，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達（NVIDIA）、Google（Alphabet），以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有配置。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 記憶體 光通訊

延伸閱讀

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

記憶體股未見哀嚎⋯他猜多數人仍獲利！網曝主力倒貨陰謀論

相關新聞

掛牌首日兩樣情！009816爆量36萬張「上漲2.7％」…主動式00993A破發收場

台股ETF今日迎來超級掛牌日，市值型重量級新兵「凱基台灣TOP50（009816）」對決主動式「安聯台灣（00993A）」。截至收盤，兩檔合計成交量衝破64萬張，吸金效應驚人。主打不配息再投入、累積複

不配息再投入比較賺？雨果曝009816「這優勢」省稅及健保…網熱議：資產累積首選

臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」近日整理台股市值型ETF的差異，引發投資社群熱烈討論。尤其在「不配息」與「動能加權」成為關鍵字後，凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50（0050）、富邦台

高股息開獎！00878穩健加碼、00913、00923驚現10%、00964連5個月升息

股票型ETF一月配息結果：00878升息配0.42元。 農曆年前最後一波除息在今天公告，00878不改溫和穩健的特色，本季配息對應股價上升小幅調高至0.42元，暴力年化維持在7.5%左右。 雖然沒有10%亮燈那麼高調，但對比2月其它高股息也已經是前段班，持續為161萬投資人穩定輸出配息。 最近經常亮燈的中信00891，繼去年11月配12%之後，這一季金額再創新高達到0.75元，同時股利率也再衝高高到13%亮燈，也是本月暴力年化最高的ETF。 同樣屬於半導體概念的兆豐00913，這個月配息也超過10趴。

勇敢不配息！主打長線複利 凱基009816掛牌上市

台股ETF（指數型股票基金）市場再添新兵，凱基投信推出的009816今（3）日掛牌上市，最大特色在於採取「不配息」設計，...

安聯00993A 搶攻超額報酬！鎖定 AI 護城河、跳脫市值框架

主動安聯台灣（00993A）於3日在台灣證券交易所掛牌上市，為2026年台灣主動式ETF市場再添生力軍；安聯投信寄望以跳...

五檔海外ETF受益人數周增逾一成 綠電、科技ETF成市場焦點

海外股ETF投資熱度持續升溫。根據集保戶股權分散於1月30日公布的最新統計資料顯示，海外股票型ETF受益人數單周增加22...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。