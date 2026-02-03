記憶體光通訊撐開行情 00988A居海外主動式ETF漲幅之冠

美印關稅達成協議、1月ISM製造業指數優於預期等利好消息，再加上AI算力需求持續增溫，記憶體及光通訊族群強勢走強，美股2日強勢上漲，帶動海外ETF 3日走揚。其中，海外主動式ETF績效王--主動統一全球創新（00988A）單日飆出5.3%漲幅，累積今年來大漲18.95%穩居冠軍寶座，大幅領先美股NASDAQ與S&P500指數同期僅約2%的漲幅。

根據CMoney統計海外主動式ETF今年以來績效，主動統一全球創新ETF以接近20%的漲幅穩居冠軍寶座，其餘第二、三名依序為主動元大AI新經濟ETF（00990A） 13.1%、主動台新龍頭成長（00986A）也有5.2%漲幅。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸，傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

攤開00988A的持股配置，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SanDisk，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達（NVIDIA）、Google（Alphabet），以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有配置。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

