安聯00993A 搶攻超額報酬！鎖定 AI 護城河、跳脫市值框架

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
主動安聯台灣於3日在台灣證券交易所掛牌上市，安聯投信總經理陳彥婷（左）、安聯投信投資長張惟閔（右）。安聯投信／提供
主動安聯台灣（00993A）於3日在台灣證券交易所掛牌上市，為2026年台灣主動式ETF市場再添生力軍；安聯投信寄望以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，以多元投資解方，掌握台股多頭格局。

展望台股後市，安聯投信投資長張惟閔表示，台灣市場目前仍處於多頭格局，儘管可能出現波動或修正，但預計不會進入空頭市場。

事實上，張惟閔認為，AI是真實的需求，例如目前許多人都已付費使用ChatGPT等AI軟體，並感受到工作效率提升，同時台灣未來幾年前景看好，主因AI能賦能企業將帶來可觀利潤。長期來看，科技相關股票仍是台灣最大的優勢所在，營收和獲利率都有上修的機會。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，美國總統川普提前公布下一任聯準會主席人選，市場開始為此消息進行定價，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期。

施振廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P/E）處於16倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。

在應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，因此在投資上建議投資人採取兩大主動策略。

首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。其次，動態配置，利用主動式 ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。

展望後市，施政廷表示，2026年台股在總體經濟與企業成長獲利動能帶動下，行情仍值得期待，但投資策略要更主動、更挑剔，大盤或許仍有支撐，但真正拉開差距的將是選股表現。

現在關鍵不在「敢不敢買」，而是「買什麼」、「怎麼買」，有長期潛力、獲利能見度佳的公司才有機會走得更遠。

安聯投信表示，00993A採主動式管理策略，透過安聯台股投資團隊的質化精選股票池，組成權重最佳化投資組合，追求長期超越大盤表現機會。投資團隊並考慮市場狀況與資金運用效率，自1月26日當周逐步布局；投資方向上聚焦於半導體及AI相關供應鏈，預計科技類股占比約85-90%，並適度布局金融及傳產類股，並視市場變化、動態調整投資節奏。

主動安聯台灣於3日在台灣證券交易所掛牌上市。安聯投信／提供
安聯00993A掛牌上市記者會並特別安排紅、黃雙祥獅共舞，以寓意好彩頭與「旺」運臨門，象徵新年的豐盛與順遂，並以揭出「安聯領勢、龍啟奔馬」對聯，獻上瑞氣臨門之意，增添掛牌喜慶。安聯投信／提供
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市場 台股獲利

