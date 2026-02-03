債市震盪免驚！00981D穩配0.08元、年化衝9％…「這天」除息搶領高息

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國內最大主動債ETF 00981D公告配息0.08元，年化配息率站穩9%，欲參與領息需於2月25日前買進。中央社
美國聯準會（Fed）一月底FOMC會議宣布利率維持不變，符合市場預期。隨著市場預估降息時程可能推遲至今年六月新任主席上任後，債券市場焦點從資本利得轉向高息收保護。在各類債券ETF中，非投資等級債憑藉高票息優勢脫穎而出。其中，國內規模最大主動債ETF、主動中信非投等債（00981D）公告最新配息資訊，預計每單位配發0.08元，連續三次配息金額維持不變，換算年化配息率仍站穩9%高水準，可望續成為債市震盪中的定海神針。

在利率政策前景未明、長天期公債殖利率小幅走揚的環境下，債券ETF績效版圖出現顯著變化。觀察台股掛牌債券ETF近三個月表現，報酬率前五名幾乎由非投資等級債包辦，顯示在信用利差收斂、風險偏好回升下，這類資產已成為資金追逐焦點。

面對信用利差壓縮至極致，單純追蹤指數的被動操作恐面臨選債彈性不足的挑戰。00981D經理人陳昱彰指出，00981D的核心優勢在於主動式管理，經理團隊能聚焦基本面改善且具價格上漲空間的債券，而非照單全收。目前00981D平均票息率高達8.5%，遠高於一般投資級債，這也推升其規模迅速突破50億元大關，穩坐規模最大主動債ETF寶座。

陳昱彰進一步分析，本輪經濟週期打破傳統模型，自2024年8月殖利率曲線轉正以來，經濟展現強勁韌性，顯示已步入軟著陸軌道。隨著聯準會採取預防性降息，今年預計有1至2碼空間以引導利率正常化。在此環境下，非投等債具備較高的風險補償，扣除預期違約損失後，仍保有逾3%的超額溢酬，是現階段抵禦通膨殘餘壓力、平衡風險與收益的優質工具。

對於投資人最關心的配息表現，00981D本月公告維持高檔配息。根據中國信託投信官網，本次每單位預計配發0.08元，與前兩次金額一致，展現極佳配息穩定度，年化配息率依舊維持在9%的亮眼水準。

中國信託投信建議，隨著2026年降息預期稍有降溫，投資人不應單壓利率下行的資本利得，而應重視息收提供的下檔保護。00981D結合高票息與經理人主動防禦機制，適合希望規避違約風險並追求穩定息收的投資人。00981D將於2月26日除息，欲參與配息者須於2月25日前買進並持有，配息發放日為3月25日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981D主動中信非投等債

