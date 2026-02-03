快訊

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

高股息開獎！00878穩健加碼、00913、00923驚現10%、00964連5個月升息

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

股票型ETF一月配息結果：國泰永續高股息（00878）升息配0.42元。

農曆年前最後一波除息在今天公告，00878不改溫和穩健的特色，本季配息對應股價上升小幅調高至0.42元，暴力年化維持在7.5%左右。

雖然沒有10%亮燈那麼高調，但對比2月其它高股息也已經是前段班，持續為161萬投資人穩定輸出配息。

最近經常亮燈的中信關鍵半導體（00891），繼去年11月配12%之後，這一季金額再創新高達到0.75元，同時股利率也再衝高高到13%亮燈，也是本月暴力年化最高的ETF。

同樣屬於半導體概念的兆豐台灣晶圓製造（00913），這個月配息也超過10趴。

中信亞太高股息（00964）持續穩坐月配組的配息王，這個月硬是多擠出0.001元，形成連續五個月升息，但因為2月股價上漲，所以暴力年化小幅降至8.4%，不過也已經連續4個月都開在8％以上了。

同樣來自中信的00934，2月配息也成長到0.14元，目前暴力年化7.7%，是月配組第二高。

有趣的是，去年7月平準金指引 出現的時候，一堆不知道前後脈絡也不看規則的人，一直在那邊危言聳聽，什麼10%配息將走入歷史！高配息要掰了！不明就裡卻講得煞有其事。

可是主動群益台灣強棒（00982A）和群益台ESG低碳50（00923）都有安裝平準金，但他們2月還是照樣配10%閃亮亮，如果再回頭對照去年7月當時的討論風向，真的會慶幸自己當初有認真爬條文。

最後要提醒這個月大部分除息日都集中在2月25日(三)或2月26日(四)，只有復華是排在3月3日元宵節，要特別留意00929和00731的除息日比較晚。更多分析敬請期待2月號的國民ETF人氣榜。

◎感謝 柴鼠兄弟 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00964中信亞太高股息 00923群益台灣ESG低碳50 00982A主動群益台灣強棒

相關新聞

不配息再投入比較賺？雨果曝009816「這優勢」省稅及健保…網熱議：資產累積首選

臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」近日整理台股市值型ETF的差異，引發投資社群熱烈討論。尤其在「不配息」與「動能加權」成為關鍵字後，凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50（0050）、富邦台

高股息開獎！00878穩健加碼、00913、00923驚現10%、00964連5個月升息

股票型ETF一月配息結果：00878升息配0.42元。 農曆年前最後一波除息在今天公告，00878不改溫和穩健的特色，本季配息對應股價上升小幅調高至0.42元，暴力年化維持在7.5%左右。 雖然沒有10%亮燈那麼高調，但對比2月其它高股息也已經是前段班，持續為161萬投資人穩定輸出配息。 最近經常亮燈的中信00891，繼去年11月配12%之後，這一季金額再創新高達到0.75元，同時股利率也再衝高高到13%亮燈，也是本月暴力年化最高的ETF。 同樣屬於半導體概念的兆豐00913，這個月配息也超過10趴。

史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

不只是投資要靠幾分的運氣，就算是投信公司發行ETF也需要很大的機運！市值型ETF新兵凱基台灣TOP 50（009816）昨天（2日）在台股大跌之際，用了比較低的成本建倉，今天（3日）掛牌就遇到了美股大

市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第6次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.71元。若以2月2日收盤價28.41元來推算，預估單次配息率約6.02%，年化配息率1

009816不配息這麼香？太會選「出生日」！1小時爆量20萬張…最高一度飆6％

台股ETF市場迎來重量級新兵，國內首檔主打「股息全數再投入」的凱基台灣TOP50（009816）今（3）日正式掛牌上市。受惠於台股開紅盤氣勢與AI權值股領軍，009816蜜月行情不僅火熱，更上演「爆量

0050規模「破兆」寫歷史！成立22年報酬飆1511％…始終站在台灣卓越企業肩膀上

國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，規模突破兆元大關，共寫歷史新猷，成立22年以來在規模、投資人數、市場代表性各方面極具指標意義，引導國人長期穩定投資台股企業，分享成長果實。 0

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。