高股息開獎！00878穩健加碼、00913、00923驚現10%、00964連5個月升息

股票型ETF一月配息結果：國泰永續高股息（00878）升息配0.42元。

農曆年前最後一波除息在今天公告，00878不改溫和穩健的特色，本季配息對應股價上升小幅調高至0.42元，暴力年化維持在7.5%左右。

雖然沒有10%亮燈那麼高調，但對比2月其它高股息也已經是前段班，持續為161萬投資人穩定輸出配息。

最近經常亮燈的中信關鍵半導體（00891），繼去年11月配12%之後，這一季金額再創新高達到0.75元，同時股利率也再衝高高到13%亮燈，也是本月暴力年化最高的ETF。

同樣屬於半導體概念的兆豐台灣晶圓製造（00913），這個月配息也超過10趴。

中信亞太高股息（00964）持續穩坐月配組的配息王，這個月硬是多擠出0.001元，形成連續五個月升息，但因為2月股價上漲，所以暴力年化小幅降至8.4%，不過也已經連續4個月都開在8％以上了。

同樣來自中信的00934，2月配息也成長到0.14元，目前暴力年化7.7%，是月配組第二高。

有趣的是，去年7月平準金指引 出現的時候，一堆不知道前後脈絡也不看規則的人，一直在那邊危言聳聽，什麼10%配息將走入歷史！高配息要掰了！不明就裡卻講得煞有其事。

可是主動群益台灣強棒（00982A）和群益台ESG低碳50（00923）都有安裝平準金，但他們2月還是照樣配10%閃亮亮，如果再回頭對照去年7月當時的討論風向，真的會慶幸自己當初有認真爬條文。

最後要提醒這個月大部分除息日都集中在2月25日(三)或2月26日(四)，只有復華是排在3月3日元宵節，要特別留意00929和00731的除息日比較晚。更多分析敬請期待2月號的國民ETF人氣榜。

◎感謝 柴鼠兄弟 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。