不配息再投入比較賺？雨果曝009816「這優勢」省稅及健保…網熱議：資產累積首選

聯合新聞網／ 綜合報導
雨果分析009816「不配息」具稅務優勢適合資產累積，但網友對其「動能加權」看法兩極，建議依稅率與資金目標在0050與新興ETF間做選擇。中央社
臉書粉專「雨果的投資理財生活觀」近日整理台股市值型ETF的差異，引發投資社群熱烈討論。尤其在「不配息」與「動能加權」成為關鍵字後，凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）等產品，再度被放上同一張比較表檢視。

雨果指出，對仍在資產累積階段的投資人而言，現金股利不一定是優點。股利發放後需課稅，單筆金額超過兩萬元還涉及二代健保補充保費，對高稅率族群而言，反而形成長期摩擦成本。這也是為什麼近年越來越多人開始關注「不配息的市值型ETF」，希望讓報酬直接反映在淨值成長上。

在市值前50大架構下，009816除了採取不配息設計，也在權重分配上加入彈性調整。當單一成分股權重過高，或前五大成分股合計達上限時，釋出的權重並非平均分配，而是優先配置給動能表現較強的股票。這樣的設計，也讓網友好奇其長期效果，「有點好奇009816加入動能因子後，長期會更貼近大盤還是有機會跑出超額？之後績效應該滿值得追蹤的」。

相較之下，0050、006208仍被視為「最貼近大盤」的經典選擇，適合需要現金流或偏好簡單配置的投資人；00922、00923則透過ESG與低碳篩選、權重調整，吸引認同永續投資理念的族群。也有網友給出較中性的看法，「009816比較偏向資產成長思維，0050、006208則是兼顧現金流，不同工具對應不同階段，重點還是投資目的」。

從留言互動來看，不少新手仍在「到底該買哪一檔」之間徘徊。對此，雨果也多次回應「還是要看個人需求」，並提醒先釐清資金用途與時間目標。隨著市值型ETF設計愈來愈多元，選擇的關鍵，或許已不在於哪一檔最好，而是哪一檔最符合自己的投資階段與心理承受度。

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

