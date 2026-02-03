快訊

明立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌 好運財運恐跑光光

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

聯合新聞網／ 趣 講 股
009816掛牌首日受惠建倉時機最高一度大漲6%，主打不配息省稅及單一持股上限30%，適合資產累積族群。記者陳正興／攝影
009816掛牌首日受惠建倉時機最高一度大漲6%，主打不配息省稅及單一持股上限30%，適合資產累積族群。記者陳正興／攝影

不只是投資要靠幾分的運氣，就算是投信公司發行ETF也需要很大的機運！市值型ETF新兵凱基台灣TOP 50（009816）昨天（2日）在台股大跌之際，用了比較低的成本建倉，今天（3日）掛牌就遇到了美股大漲、台股跟著大反彈的行情，所以一掛牌開盤價就先大漲6％，不只是認購009816的眾多受益人，相信其他買過新募集ETF的投資人這輩子應該也沒有遇過這麼好康的事！

但是高興一秒就好了，畢竟投資ETF又不是只看掛牌的開盤價而已，而是你要先去瞭解標榜投資台股市值前50大的009816的投資屬性是什麼？和市值型龍頭元大台灣50（0050）的差別在哪裡？優、缺點各是什麼？適不適合你去買？直接來看以下的比較：

優勢一、省稅費

009816是完全不配息的市值型ETF，所以不必繳股利所得稅、也不必擔心會被扣繳二代健保補充保費；0050則是半年配息一次，張數很多的人就要擔心上述的稅費問題了。

優勢二、分散風險

009816設有單一成分股的持股上限不得高過30％，其淨值可以比0050更不隨著台積電（現在已達到63％比重左右）的股價波動而上上下下，但是...

劣勢一、視操盤功力而定

也就是這個「但是」：萬一台積電的股價一直漲不停，009816的績效就會輸給0050，而且009816不配息的錢是繼續投資在基金經理人挑選的所謂「動能強」的市值前50大個股，而不是以個股的市值排名為主（例如日月光的持股比重高於市值較大的台達電），這樣就有點類似主動型ETF的做法了，挑對、挑錯個股的基金績效差異就會很大了。

劣勢二、沒有配息

009816沒有配息機制，其實也不算是缺點，只能說就不適合想要有固定現金流的上班族、退休族的ETF投資者。

所以總結是：如果你是想要安穩兼顧快速累積資產、又不想基金績效過度依頼台積電，而手中又已經有買配息型ETF的小資族、中壯年族，就很適合去買009816。

唯一不適合投資009816的人就是：看到今天它一掛牌大漲，就以為009816會一直漲不停的人啦！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 不配息 ETF 2330台積電

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

00878買一張就贏過20萬人了！阿格力點出擠進「前5％」的關鍵張數

009816不配息這麼香？太會選「出生日」！1小時爆量20萬張…最高一度飆6％

難怪台積電跌不下去！網指009816建倉護盤…運氣好買在相對低點？

市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

相關新聞

史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

不只是投資要靠幾分的運氣，就算是投信公司發行ETF也需要很大的機運！市值型ETF新兵凱基台灣TOP 50（009816）昨天（2日）在台股大跌之際，用了比較低的成本建倉，今天（3日）掛牌就遇到了美股大

市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第6次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.71元。若以2月2日收盤價28.41元來推算，預估單次配息率約6.02%，年化配息率1

009816不配息這麼香？太會選「出生日」！1小時爆量20萬張…最高一度飆6％

台股ETF市場迎來重量級新兵，國內首檔主打「股息全數再投入」的凱基台灣TOP50（009816）今（3）日正式掛牌上市。受惠於台股開紅盤氣勢與AI權值股領軍，009816蜜月行情不僅火熱，更上演「爆量

0050規模「破兆」寫歷史！成立22年報酬飆1511％…始終站在台灣卓越企業肩膀上

國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，規模突破兆元大關，共寫歷史新猷，成立22年以來在規模、投資人數、市場代表性各方面極具指標意義，引導國人長期穩定投資台股企業，分享成長果實。 0

00878配0.42元…殖利率估7.47%！小車指「低谷已過」：基本上持有1年就能解套

00878配0.42元（2026年Q1)，2月26日除息，3月23日發錢。 Q1配0.42元，粗估全年配1.68元。 今日收盤價為22.47元，年殖利率1.68 ÷ 22.47 ×100% ≒7.47%

00878買一張就贏過20萬人了！阿格力點出擠進「前5％」的關鍵張數

財經創作者阿格力在「股東天梯」系列影片中提到，台股高股息ETF中，國泰永續高股息（00878）是台灣投資人相當偏好的標的之一。 阿格力指出，00878目前總股東人數約162萬人，規模相當龐大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。