史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

不只是投資要靠幾分的運氣，就算是投信公司發行ETF也需要很大的機運！市值型ETF新兵凱基台灣TOP 50（009816）昨天（2日）在台股大跌之際，用了比較低的成本建倉，今天（3日）掛牌就遇到了美股大漲、台股跟著大反彈的行情，所以一掛牌開盤價就先大漲6％，不只是認購009816的眾多受益人，相信其他買過新募集ETF的投資人這輩子應該也沒有遇過這麼好康的事！

但是高興一秒就好了，畢竟投資ETF又不是只看掛牌的開盤價而已，而是你要先去瞭解標榜投資台股市值前50大的009816的投資屬性是什麼？和市值型龍頭元大台灣50（0050）的差別在哪裡？優、缺點各是什麼？適不適合你去買？直接來看以下的比較：

優勢一、省稅費

009816是完全不配息的市值型ETF，所以不必繳股利所得稅、也不必擔心會被扣繳二代健保補充保費；0050則是半年配息一次，張數很多的人就要擔心上述的稅費問題了。

優勢二、分散風險

009816設有單一成分股的持股上限不得高過30％，其淨值可以比0050更不隨著台積電（現在已達到63％比重左右）的股價波動而上上下下，但是...

劣勢一、視操盤功力而定

也就是這個「但是」：萬一台積電的股價一直漲不停，009816的績效就會輸給0050，而且009816不配息的錢是繼續投資在基金經理人挑選的所謂「動能強」的市值前50大個股，而不是以個股的市值排名為主（例如日月光的持股比重高於市值較大的台達電），這樣就有點類似主動型ETF的做法了，挑對、挑錯個股的基金績效差異就會很大了。

劣勢二、沒有配息

009816沒有配息機制，其實也不算是缺點，只能說就不適合想要有固定現金流的上班族、退休族的ETF投資者。

所以總結是：如果你是想要安穩兼顧快速累積資產、又不想基金績效過度依頼台積電，而手中又已經有買配息型ETF的小資族、中壯年族，就很適合去買009816。

唯一不適合投資009816的人就是：看到今天它一掛牌大漲，就以為009816會一直漲不停的人啦！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。