勇敢不配息！主打長線複利 凱基009816掛牌上市

台股ETF（指數型股票基金）市場再添新兵，凱基投信推出的009816今（3）日掛牌上市，最大特色在於採取「不配息」設計，不同於市場上多數ETF強調現金配息，009816選擇將成分股配發的股利全數留在基金內再投入，讓投資報酬直接反映在淨值成長上，主打長期複利效果，鎖定偏好資本成長、較不依賴現金流的投資人。

今日009816開盤上揚，最高來到10.6元，成功穩住發行價，更上演「爆量」秀。未到中午，成交量來到30萬張大關，成為盤面交投最熱絡的焦點之一。

除配息政策不同外，009816在選股與權重設計上，也與市場主流的0050有所區隔。以0050為例，其成分股採純市值加權，近年隨台積電市值持續攀升，持股比重高度集中在台積電一檔，成為典型「一檔權值股決定整體績效」的結構。相較之下，009816追蹤的指數除市值篩選外，另設有基本面門檻，要求成分股近四季須具備正向獲利表現，並搭配單一成分股與前五大持股比重上限，降低過度集中的風險。

投信業者指出，在台股長期趨勢向上的背景下，不配息加上基本面篩選，有助於降低配息後再投入的摩擦成本，同時避免報酬過度綁在單一權值股表現，009816可視為與0050不同邏輯、提供長期投資人另一種核心配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。