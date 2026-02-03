快訊

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

勇敢不配息！主打長線複利 凱基009816掛牌上市

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股ETF市場再添新兵，凱基投信推出的009816今（3）日掛牌上市，最大特色在於採取「不配息」設計。圖／本報系資料照片
台股ETF市場再添新兵，凱基投信推出的009816今（3）日掛牌上市，最大特色在於採取「不配息」設計。圖／本報系資料照片

台股ETF（指數型股票基金）市場再添新兵，凱基投信推出的009816今（3）日掛牌上市，最大特色在於採取「不配息」設計，不同於市場上多數ETF強調現金配息，009816選擇將成分股配發的股利全數留在基金內再投入，讓投資報酬直接反映在淨值成長上，主打長期複利效果，鎖定偏好資本成長、較不依賴現金流的投資人。

今日009816開盤上揚，最高來到10.6元，成功穩住發行價，更上演「爆量」秀。未到中午，成交量來到30萬張大關，成為盤面交投最熱絡的焦點之一。

除配息政策不同外，009816在選股與權重設計上，也與市場主流的0050有所區隔。以0050為例，其成分股採純市值加權，近年隨台積電市值持續攀升，持股比重高度集中在台積電一檔，成為典型「一檔權值股決定整體績效」的結構。相較之下，009816追蹤的指數除市值篩選外，另設有基本面門檻，要求成分股近四季須具備正向獲利表現，並搭配單一成分股與前五大持股比重上限，降低過度集中的風險。

投信業者指出，在台股長期趨勢向上的背景下，不配息加上基本面篩選，有助於降低配息後再投入的摩擦成本，同時避免報酬過度綁在單一權值股表現，009816可視為與0050不同邏輯、提供長期投資人另一種核心配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

不配息 權值股 台積電

延伸閱讀

安聯與凱基 ETF 2月3日同步掛牌 早盤漲逾3%

009816不配息這麼香？太會選「出生日」！1小時爆量20萬張…最高一度飆6％

2026最有價值數位紅包 堆疊祝福傳承子女理財

台股布局 盯四止跌訊號

相關新聞

市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第6次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.71元。若以2月2日收盤價28.41元來推算，預估單次配息率約6.02%，年化配息率1

009816不配息這麼香？太會選「出生日」！1小時爆量20萬張…最高一度飆6％

台股ETF市場迎來重量級新兵，國內首檔主打「股息全數再投入」的凱基台灣TOP50（009816）今（3）日正式掛牌上市。受惠於台股開紅盤氣勢與AI權值股領軍，009816蜜月行情不僅火熱，更上演「爆量

0050規模「破兆」寫歷史！成立22年報酬飆1511％…始終站在台灣卓越企業肩膀上

國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，規模突破兆元大關，共寫歷史新猷，成立22年以來在規模、投資人數、市場代表性各方面極具指標意義，引導國人長期穩定投資台股企業，分享成長果實。 0

00878配0.42元…殖利率估7.47%！小車指「低谷已過」：基本上持有1年就能解套

00878配0.42元（2026年Q1)，2月26日除息，3月23日發錢。 Q1配0.42元，粗估全年配1.68元。 今日收盤價為22.47元，年殖利率1.68 ÷ 22.47 ×100% ≒7.47%

00878買一張就贏過20萬人了！阿格力點出擠進「前5％」的關鍵張數

財經創作者阿格力在「股東天梯」系列影片中提到，台股高股息ETF中，國泰永續高股息（00878）是台灣投資人相當偏好的標的之一。 阿格力指出，00878目前總股東人數約162萬人，規模相當龐大。

勇敢不配息！主打長線複利 凱基009816掛牌上市

台股ETF（指數型股票基金）市場再添新兵，凱基投信推出的009816今（3）日掛牌上市，最大特色在於採取「不配息」設計，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。