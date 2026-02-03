市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台ESG低碳50（00923）公告第6次配息資訊，本次預估每股配發金額為1.71元。若以2月2日收盤價28.41元來推算，預估單次配息率約6.02%，年化配息率12.04%。除息日訂於2月26日，因此想參與00923本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

財富管理專家表示，00923是台灣首檔訴求布局低碳龍頭股的台股市值型ETF，採半年配息，每年2月、8月除息。

自2023年8月首次配息以來，00923已連續六次配息，每股配發金額為0.561、0.23、0.923、0.77、0.923、1.71元，可見其自去年起便保有配息步步高的趨勢，最新配息金額還改寫新高，配息表現媲美高股息ETF。

值得注意的是，00923更達成次次填息的紀錄，讓投資人息利雙收，相當適合看好台股成長行情，又想保有穩健現金流的投資人。

專家指出，00923追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，並透過選股機制精選出台灣市值前50大低碳龍頭公司，投資組合兼顧永續經營與企業獲利，可同時掌握台股成長行情與碳金商機。其持股特色為高含積量、高AI龍頭股，目前台積電占比約4成，科技股比重更上看9成，是新一代市值型ETF中科技股占比最高者，更能掌握科技股多頭的增長潛力。這也讓00923績效不僅隨著台股走高，還打敗大盤，成為投資人參與台股多頭行情的熱門選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。