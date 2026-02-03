安聯與凱基 ETF 2月3日同步掛牌 早盤漲逾3%

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）與凱基台灣TOP 50 ETF（009816）2月3日日同步掛牌，早盤股價均上漲超過3%。

安聯投信第二檔主動式ETF 00993A於3日在台灣證券交易所隆重掛牌上市，為2026年台灣主動式ETF市場再添生力軍；安聯投信寄望以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，期能助投資人一臂之力，以多元投資解方，掌握台股多頭格局。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，美國總統川普提前公布下一任聯準會主席人選，市場開始為此消息進行定價，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期。另一方面，近期交投明顯放大，成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，盤面呈現盤整與風格輪動。

施振廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P/E）處於16倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。儘管資金面偏向收縮，但產業基本面目前無下修疑慮，根據微軟、Meta 等CSP大廠最新指引，2026年AI基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破 5,000 億美元；該數據可被視為確立台灣 AI 供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS 成長），目前的震盪為上檔評價（P/E）的修正，多頭格局並未被打亂。

凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）研究團隊指出，今年是AI應用及生產力爆發的關鍵節點，AI目前仍處於基礎建設階段，真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠供應鏈即是美國AI創新不可或缺的後盾，台股後市仍有無限可能，根據市場預估，今年台股EPS預計達1,620元，明年上看1,800元，長線多方優勢明顯。凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）亦首創台股ETF不配息再投入機制，讓投資人以時間複利的投資方式完整參與台股多頭格局。 安聯投信總經理陳彥婷 (中)率團隊參加安聯台灣主動式ETF（00993A）2月3日掛牌上市(安聯投信/提供)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。