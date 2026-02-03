安聯00993A隆重掛牌！聚焦台股、精準布局

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯00993A掛牌上市記者會並特別安排紅、黃雙祥獅共舞，以寓意好彩頭與「旺」運臨門，象徵新年的豐盛與順遂。記者崔馨方／攝影
主動式專家安聯投信第二檔主動式ETF主動安聯台灣（00993A）於3日在台灣證券交易所隆重掛牌上市，為2026年台灣主動式ETF市場再添生力軍；安聯投信寄望以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，期能助投資人一臂之力，以多元投資解方，掌握台股多頭格局。

以主動式資產管理著稱的安聯環球投資旗下安聯投信選擇以台灣市場作為發展全球主動式ETF版圖的起點，其所象徵意義不只是戰略上的拓展，更是為了進一步落實主動式投資精神、展現主動式投資的核心價值，以及持續看好未來台灣資本市場的成熟度與投資潛力。

安聯00993A掛牌上市記者會活動當天包括：中國信託銀行與中國信託證券、永豐金證券、國泰證券與群益證券等多位重量級主管，以及安聯投信總經理陳彥婷、安聯投信投資長張惟閔、安聯投信營運長黃麗英、安聯投信銀行證券通路部主管陶曉晴、安聯投信機構法人業務部主管段巧倫等連袂出席，共同見證重要的一刻。

安聯00993A掛牌上市記者會並特別安排紅、黃雙祥獅共舞，以寓意好彩頭與「旺」運臨門，象徵新年的豐盛與順遂，並以揭出「安聯領勢、龍啟奔馬」對聯，獻上瑞氣臨門之意，增添掛牌喜慶。

安聯投信表示，2026開年以來，台股動能持續強勁。展望後市，全球經濟預期溫和成長，全球主要央行維持寬鬆貨幣，大環境依然有利股市表現。就基本面來看，安聯台股投資團隊預估今年整體企業獲利成長幅度超過兩成，動能更勝去年，且電子、金融、傳產均為正成長，股市結構更健康。

觀察產業面，AI實質需求仍在擴大，全球科技巨頭持續加碼投資，各國積極推動主權AI，加上產品規格不斷更新，產業鏈價值同步放大，創造台灣產業鏈更多機會，後市仍值得期待。隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式 ETF 重新回到聚光燈下。

針對近期盤勢，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，美國總統川普提前公布下一任聯準會主席人選，市場開始為此消息進行定價，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期。

另一方面，近期交投明顯放大，成交金額維持在9,000億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，盤面呈現盤整與風格輪動。

施振廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P/E）處於 16 倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。

施政廷表示，儘管資金面偏向收縮，但產業基本面目前無下修疑慮，根據微軟、Meta 等 CSP 大廠最新指引，2026 年 AI 基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破5,000億美元；該數據可被視為確立台灣 AI 供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS 成長），目前的震盪為上檔評價（P/E）的修正，多頭格局並未被打亂。

安聯投信第二檔主動式ETF 00993A於3日在台灣證券交易所隆重掛牌上市。記者崔馨方／攝影
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

