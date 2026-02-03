009816不配息這麼香？太會選「出生日」！1小時爆量20萬張…最高一度飆6％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基台灣TOP50（009816）今掛牌蜜月行情超火熱，盤中一度大漲6%至10.6元，不到10點成交量已突破20萬張，展現驚人吸金力。記者許正宏／攝影
台股ETF市場迎來重量級新兵，國內首檔主打「股息全數再投入」的凱基台灣TOP50（009816）今（3）日正式掛牌上市。受惠於台股開紅盤氣勢與AI權值股領軍，009816蜜月行情不僅火熱，更上演「爆量」秀。以發行價10元掛牌，開盤後買盤蜂擁而入，股價一度衝高至10.60元，最大漲幅達6%；截至上午10點前，成交量已突破20萬張大關，成為今日盤面交投最熱絡的焦點。

觀察今日盤中走勢，009816以10.31元開出後，雖遇短線獲利調節壓力，股價在10.22元至10.60元區間震盪，但買氣依舊強勁。截至上午9點56分，股價暫報10.23元，上漲2.3%，成交量來到20.6萬張，成交金額更突破21億元。

009816的最大賣點在於其「累積型」設計，將原本應配發給投資人的現金股利，直接保留在基金淨值內進行再投資。

對投資人最直接的誘因在於「稅務優勢」；由於不配息，投資人無須繳納股利所得稅及二代健保補充保費，特別適合不需要即時現金流、或稅率級距較高的高資產族群進行長線布局。

在成分股方面，009816追蹤臺灣TOP 50指數，鎖定台股市值前50大龍頭企業，具備高度的市場代表性。前十大持股囊括台積電、鴻海、聯發科等AI與半導體權值股，正好搭上這波AI產業長線成長的列車。

今日台股大盤在科技股領漲下表現穩健，也為009816的淨值提供了強有力的下檔支撐與上攻動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF

