00878配0.42元…殖利率估7.47%！小車指「低谷已過」：基本上持有1年就能解套

國泰永續高股息（00878）配0.42元（2026年Q1)，2月26日除息，3月23日發錢。

Q1配0.42元，粗估全年配1.68元。

今日收盤價為22.47元，年殖利率1.68 ÷ 22.47 ×100% ≒7.47%

短評

相對於2025年Q3、Q4連兩季配0.4元，本季小小成長了0.02元，可見配息低谷已過，開始慢慢調升。

不過00878從去年Q4到現在價格也漲了一段，即便配息調升，年化殖利率還是和上一季差不多，因此定期定額再搭配逢低加碼，能讓自己的持有均價更具優勢。

00878自上市以來21次季配息全都填息成功，代表該檔ETF價格穩定、配息決策正確，大大降低了左手給右手的機率。

均價只要不是一口氣套在山頂那種，基本上持有一年就可以解套開始穩穩領息，算是新手加保守投資者的友善入門款。

◎本文獲 小車 x 存股實驗 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。