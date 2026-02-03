00878買一張就贏過20萬人了！阿格力點出擠進「前5％」的關鍵張數

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
阿格力分析00878籌碼結構，持有1張即贏過20萬人，若持有40張1股更能超越152萬人，排名前5.8%。記者許正宏／攝影
阿格力分析00878籌碼結構，持有1張即贏過20萬人，若持有40張1股更能超越152萬人，排名前5.8%。記者許正宏／攝影

財經創作者阿格力在「股東天梯」系列影片中提到，台股高股息ETF中，國泰永續高股息（00878）是台灣投資人相當偏好的標的之一。

阿格力指出，00878目前總股東人數約162萬人，規模相當龐大。

他以股東分布說明，若僅持有一張，其實已經贏過約20萬名股東，因為仍有約20萬人尚未持有一張；也就是說，只要買進一張，就已經超過一部分投資人。

進一步來看，持有1到5張的股東人數約74萬人。阿格力表示，若持有5張1股的00878，整體排名大約可贏過95萬人，相當於超過58%的股東。

若以「前段班」作為目標，阿格力提到，想進入約前5%的股東行列，大約需要持有40張1股的00878。依此估算，持有40張可贏過約152萬人，股東排名約落在前5.8%左右

不過，阿格力也觀察到，台灣投資人整體而言仍偏好高股息ETF。他強調，高股息ETF並非不好，關鍵仍在於是否適合自身條件與需求。若以年輕族群、以追求資本利得為主的投資目標來看，市值型ETF仍是較合適的選擇。

至於希望兼顧市值成長與配息的投資人，阿格力在影片中舉例，像是國泰投信發行的國泰台灣科技龍頭（00881），或群益投信發行的群益台ESG低碳50（00923），都屬於與大盤連動性較高、同時具備配息特色的ETF，可作為參考方向之一。

◎本文獲 阿格力 授權，原影音出處；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

