台股大跌見真章！主動式00995A跌幅僅0.87％最抗跌…旺矽、健策等7檔AI股逆勢護體

聯合新聞網／ 綜合報導
台股重挫之際，主動式ETF00995A憑藉旺矽、健策等7檔持股逆勢收紅，以僅0.87%跌幅成為今日最抗跌的主動台股ETF。中央社
台股重挫之際，主動式ETF00995A憑藉旺矽、健策等7檔持股逆勢收紅，以僅0.87%跌幅成為今日最抗跌的主動台股ETF。中央社

台股昨（2）日受國際股市與貴金屬價格回檔影響大跌，在市場恐慌情緒蔓延之際，反而是檢驗主動式ETF經理人選股能力的關鍵時刻。根據昨日收盤最新統計，在一片綠油油的主動式台股ETF中，主動中信台灣卓越（00995A）展現強勁的下檔保護力，以僅0.87%的跌幅，成為今日最抗跌的主動台股ETF。

觀察主動台股ETF漲跌幅排行，市場賣壓沈重，多數主動式ETF跌幅介於1.56%至2.96%之間。其中，跌幅較深的如復華未來50（00991A）下跌2.96%、群益科技創新（00992A）下跌2.44%。

觀察00995A成分股表現，雖然第一大持股台積電（2330）與第二大持股台達電（2308）分別下跌0.56%與3.69%，對淨值造成一定壓力，但前十大持股中有多檔今日逆勢上漲的AI硬體、封裝測試與散熱概念股，成功抵銷權值股跌幅。 

例如，探針卡大廠旺矽（6223）無懼大盤逆風，強勢大漲4.57%，表現最為亮眼。至於散熱股王健策（3653）也上漲4.05%；銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）上漲2.29%、網通大廠智邦（2345）上漲2.24%、散熱大廠奇鋐（3017）上漲2.05%，以及連接器大廠貿聯（3665）上漲1.92%。 

市場分析師指出，被動式ETF往往深受權值股波動影響，呈現齊漲齊跌的態勢；而主動式ETF的優勢在於經理人能透過基本面研究，挖掘出股價動能強於大盤的個股。

以00995A為例，其前十大持股中今日有7檔個股逆勢收紅，包含旺矽、健策、台光電、智邦、奇鋐、貿聯、金像電，顯示經理人並非單純複製指數，而是精準鎖定了AI伺服器供應鏈中，訂單能見度高、且股價具爆發力的次產業龍頭。

00995A經理人張書廷表示，台股上市櫃公司中有許多優質企業，其中不乏有遠見的企業主，例如位於高雄路竹的川湖科技，原本是一家以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，將其滑軌技術應用於AI伺服器，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。而00995A的出現，就是要為投資人挖掘出像川湖科技這類「珍珠」型的好公司，並在股價被低估時提前布局。

展望台股後市，張書廷認為，短線不宜追高，但在外銷訂單高檔、AI應用持續擴散、台廠競爭力提升的支撐下，台股中長期多頭格局仍在，農曆年前的拉回，反而是檢視基本面、分批布局的關鍵時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

