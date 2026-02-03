009815、00757選誰？小童點「成分股重疊多」：前者較穩健、但不必鑽牛角尖

投資輝達、蘋果、特斯拉，門檻會很高、很複雜而且很貴嗎？其實沒有。現在有一檔ETF只需要準備一張一萬元，就可以買到美股七巨頭，甚至連護國神山台積電也都有機會囊括在內。這麼齊全又具有潛力的ETF就是大華美國MAG7+（009815）。這檔聚焦在美股七巨頭的核心ETF值不值得佈局，以及最常被拿來與它比較的統一FANG+（00757）又應該如何選擇？

基本資料

009815因為是被動型ETF，所以採取的是被動追蹤指數的方式來做跟隨，最大的特色就是有七成左右的權重是會聚焦在蘋果、微軟、輝達跟特斯拉等等的美股七巨頭，而剩餘的三成權重則會分散佈局在23檔美股的核心，例如台積電ADR、串流媒體龍頭Netflix等等。

重點就是在想買各種在美股上市的大公司的時候，不論是普通股、ADR、紐交所或納斯達克交易所等等的都有機會一同掌握。

而它的收益分配是採取半年配，換股頻率也是每半年會定期審核，整體來說都還算是相對靈活，不會太快也不會過於遲緩。

其中經理費跟保管費兩者合計大約落在0.4%上下，雖然比0050還貴上不少，但相比很多的主題型ETF來說算是偏低了。尤其拿它來對標很多人討論的00757，009815的成本也是比它還要低，因此目前初步來看009815算是具有一定程度上的競爭優勢！

選股邏輯

首先他們會挑選在紐交所跟納斯達克掛牌、流動性好的普通股及ADR當作母體，接著以美股七巨頭當作核心配置佈局七成的權重，那再把剩餘的三成分散在23檔跟科技相關（例如半導體、軟體跟網路媒體等等）的公司。

這樣就會得到最終的30檔來作為成分股，為了避免出現持股權重過大導致單一風險過曝的問題，因此也規定最大的成分股權重不能超過三成，前五大的權重合計則不能超過六成，那這樣就有機會掌握比較均衡的輪動發展。

為什麼009815要聚焦在美股的七巨頭？

以大華銀投信的資料來看，他們的毛利率在近幾年是明顯優於納斯達克指數跟標普500的整體市場，與其要去分散風險買到一些不太動甚至基本面不佳的公司，不如就單純追蹤技術領先，並且具有產品定價能力的企業。

尤其七巨頭的市值在標普500中佔了三分之一的權重，在納斯達克裡更佔了四成以上，因此與其去在意指數的漲跌，其實七巨頭的左右會更為關鍵。

畢竟這幾間公司幾乎都可以說是富可敵國，不只是市值優於多數國家的股票總市值，還超越了他們在GDP上的表現，所以確實專注龍頭是有它的道理存在。

而經過這樣的策略挑選，回測數據也是非常漂亮，以過去10年的時間來看大約是可以取得963%的驚人績效，幾乎是同期納斯達克100指數的將近一倍、標普500指數的三倍。

不過先提一下我目前察覺到的盤勢問題，就是雖然目前美股道瓊或標普500都還算是穩健向上，但納斯達克已經受到像Apple、Meta還有Tesla等等的趨於偏弱。

雖然回測看起來很漂亮，但去年2025年七巨頭裡面只有輝達跟Google的母公司Alphabet是優於標普500，就說明目前其實很容易陷入賺指數卻賠價差的盤勢。

因此到時候只要修正力道稍微加大，對於後續下跌的速度就會非常快速，不過畢竟目前的盤勢還沒到正式翻空，也並沒有像某些專家說的到達泡沫，但確實川普跟歐洲國家的地緣政治問題以及新的關稅傳聞等等，都有可能帶來新的拐點的產生。

009815跟00757應該如何選擇？

除了剛剛前面我們說到的成本差距之外，另一個比較不一樣的就是選股邏輯。以00757來說它的持股除了特斯拉之外，其餘的美股巨頭它也都同樣持有，其中還包括了博通跟資安巨頭CrowdStrike。

不過也因為持股檔數過少，很容易因為其中幾檔的表現不好而被連帶拖累，好比近期的Netflix就是如此。

009815目光大多是聚焦在美股七巨頭，而00757則是重點擺在尖牙股。什麼是尖牙股？就是Facebook、Apple、Amazon、Netflix以及Google取他們的第一個字首就會等於英文的FANG尖牙。

不過七巨頭跟尖牙股重疊的股票非常多，最大差異只是在於009815有特斯拉、台積電跟少部分的Netflix，而00757則是沒有特斯拉、沒有台積電，但持有更多更多的Netflix。

因此假如看好Netflix長遠發展，甚至更願意承受持股檔數少、波動較大的風險的話，00757一定沒問題；但如果是想做一個分散佈局並且追求相對穩健的成長，009815或許會是更好的選擇，但在成分股高度相似的情況之下，似乎也不用太過於鑽牛角尖。

◎本文獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。