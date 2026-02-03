快訊

00933A買中華電（2412）到7％…？網：差點以為這是高股息ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
主動安聯台灣（00933A）持股曝光，文曄以8.41%權重居首超越台積電，中華電等防禦股入列引發PTT網友兩極熱議。中央社
主動安聯台灣（00933A）持股曝光，文曄以8.41%權重居首超越台積電，中華電等防禦股入列引發PTT網友兩極熱議。中央社

主動式ETF再添新話題。安聯投信公布主動安聯台灣（00933A）最新申購買回清單，持股與權重攤在陽光下，第一時間就在PTT股板掀起熱烈討論。

根據公告，截至2月2日，00993A基金淨資產價值約109億元，每受益權單位淨值9.64元，已發行受益權單位約11.31億。

從前十大持股來看，文曄以8.41%居首，台積電8.13%緊追在後，聯電、中華電、聯發科權重也都超過6%；此外，清單中也配置台指期貨154口，占比9.24%。

名單曝光後，不少網友對防禦型持股比例議論紛紛，有人直言「中華電買到7%？」、「差點以為這是高股息ETF XD」、「什麼鬼清單 哈哈哈」、「文曄第一大？？？」。

但也有不同聲音認為這是主動操作的策略選擇，「股市高點主動選股就買最安全的防禦股票阿，難道又買」、「安聯基金蠻強的，這個主動就要觀察看看了」、「主動ETF吃虧啊 每天都要公布持股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00933A主動安聯台灣 ETF

