兩檔台股ETF新兵明掛牌 00993A和009816含台積電、聯電、聯發科等

台股迎接資金活水，兩檔台股ETF新兵報到，主動安聯台灣（00993A）、凱基台灣TOP 50（009816）合計募集金額約203.1億元資金，並將於3日掛牌上市，前十大都有台積電、聯電、聯發科、日月光投控、國巨*。

根據安聯投信官網資料，主動安聯台灣規模為109.02億元，最新淨值9.64元，自2026年1月20日成立，淨值最高來到10.05元；總持股目前有50檔，持股比重89.46%，前十大持股及權重依序為文曄8.41%、台積電8.13%、聯電7.81%、中華電7.48%、聯發科6.18%、健鼎科技4.14%、美時製藥3.17%、日月光投控2.38%、國巨*1.97%、南亞科1.77%。

主動安聯台灣是安聯投信繼主動安聯台灣高息後的第二檔主動式ETF，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採年配息，保管銀行為中國信託商業銀行，風險報酬等級RR4，ETF經理人是施政廷，經理費0.8%、保管費為0.035%。

根據凱基投信官網資料，凱基台灣TOP 50規模為90.01億元，淨值為10元，自1月22日成立；總持股目前有50檔，前十大持股及權重依序為台積電41.85%、日月光投控4.47%、鴻海3.57%、聯發科3.50%、台達電3.38%、聯電3.31%、台光電2.66%、國巨*2.29%、奇鋐2.25%、緯穎1.96%。

凱基台灣TOP 50是凱基投信第17檔ETF，採新台幣計價，ETF類型為被動式台股ETF，是唯一一檔不配息的原型台股ETF，保管銀行為兆豐銀行，ETF經理人是葉菀婷，風險報酬等級RR4，經理費0.07%、保管費為0.027%。

追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，指數編製規則自臺灣證交所掛牌上市股票，經流動性及獲利指標，以期篩選出市值排名前50的股票，訴求參與臺灣大型公司獲利成長，每年調整四次（2、5、8、11月）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。