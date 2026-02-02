快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

台股新高 0050在優化費率及分割兩大創舉下 寫雙高驚奇

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

國內首檔ETF-元大台灣50（0050）跟隨台股新高，在優化費率及分割兩大創舉下，2025年下半年起以單月增胖千億元之姿，規模扶搖直上，在年末突破兆元大關、受益人逾200萬人，寫歷史新猷，成立22年以來在規模、投資人數、市場代表性各方面極具指標意義。

為見證此一歷史時刻，臺灣指數公司與證交所、元大投信及FTSE Russell 2日合作舉辦「全民共享·榮耀臺灣：ETF新里程與普惠金融展望」記者會。活動由證交所董事長林修銘、元大投信董事長劉宗聖及FTSE Russell CEO Fiona Bassett致詞，並由證交所金融商品部經理卓碧華及劉宗聖進行專題演講。

林修銘致詞表示，2025年台灣ETF資產規模成長18%，達7.59兆元，已穩居亞太第三大ETF市場，不論是總成交值及受益人次都同步攀升，受益人次更突破1,500萬人，顯示ETF已成國人理財與參與資本市場的重要工具。

就台灣ETF市場展望，卓碧華表示，證交所在1月成立金融商品部，整併商品研發、審查及交易等業務，提供金融商品一站式服務，希望在既有的產品下，達成多元商品目標，從美國發展以及當下的台灣市場需求來看，商品創新包含主動式多資產ETF、組合型基金ETF、Covered Call ETF等等；同時，提供更多解決方案如研議ETF申贖平台自動化與優化等。

劉宗聖指出，元大台灣50以30世代為核心向下扎根，新世代投資人積極參與台股投資，統計目前30到39歲青壯年，占元大台灣50全體受益人26.7%，穩居所有年齡層冠軍。在過去半年（2025年7月至2026年1月），這個年齡層的投資人激增21.1萬人。1到19歲的族群受益人數成長率高達96.2%，幾乎是呈現「翻倍」態勢。

元大台灣50追蹤臺灣50指數，透過市值成長反映台灣上市權值股表現。2003年成立來至2026年1月底，於突破兆元過程中，台股上市企業市值成長同步突破百兆，創造元大台灣50期間1,511%投資成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股三個交易日高低點震盪逾1600點 金管會這樣說

台股崩盤考驗主動式ETF選股能力 這檔最抗跌、關鍵在這裡

0050去年規模破兆 林修銘：另一個台灣之光

台灣ETF再創新里程碑 實現普惠金融新局

相關新聞

0052、006208…緊貼護國神山 高含積量ETF出列！拆解持股配置規則 誰能「合法超車」？

台積電最新的法說會繳出亮眼成績單，讓「含積量」成為台股ETF的績效保證。

兩檔ETF新兵 3日掛牌

臺灣證券交易所表示，由凱基投信募集發行的凱基台灣TOP50 ETF（009816）及安聯投信募集發行的主動安聯台灣ETF...

台股新高 0050在優化費率及分割兩大創舉下 寫雙高驚奇

國內首檔ETF-元大台灣50（0050）跟隨台股新高，在優化費率及分割兩大創舉下，2025年下半年起以單月增胖千億元之姿...

22檔台股ETF紅包來了 00923單期殖利率6.01% 投資人可伺機布局

根據CMoney統計，2月底將除息的台股ETF共有22檔，包含半年配、季配、雙月配以及月配，包括國泰永續高股息（0087...

00961銅板價 吸引小資族

台股高檔震盪加劇，投資人面臨年前操作壓力。昨（2）日加權指數受美股走弱影響，盤中一度重挫近700點，終場大跌439.72...

股票型ETF資金回流 美、歐商品受寵 大陸、日本失血

全球金融市場周線震盪，美國科技股財報錯綜，微軟雲端服務營收不如預期引發軟體股跌勢，美股中以公用事業類股上漲1.6%、表現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。