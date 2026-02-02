台股新高 0050在優化費率及分割兩大創舉下 寫雙高驚奇

國內首檔ETF-元大台灣50（0050）跟隨台股新高，在優化費率及分割兩大創舉下，2025年下半年起以單月增胖千億元之姿，規模扶搖直上，在年末突破兆元大關、受益人逾200萬人，寫歷史新猷，成立22年以來在規模、投資人數、市場代表性各方面極具指標意義。

為見證此一歷史時刻，臺灣指數公司與證交所、元大投信及FTSE Russell 2日合作舉辦「全民共享·榮耀臺灣：ETF新里程與普惠金融展望」記者會。活動由證交所董事長林修銘、元大投信董事長劉宗聖及FTSE Russell CEO Fiona Bassett致詞，並由證交所金融商品部經理卓碧華及劉宗聖進行專題演講。

林修銘致詞表示，2025年台灣ETF資產規模成長18%，達7.59兆元，已穩居亞太第三大ETF市場，不論是總成交值及受益人次都同步攀升，受益人次更突破1,500萬人，顯示ETF已成國人理財與參與資本市場的重要工具。

就台灣ETF市場展望，卓碧華表示，證交所在1月成立金融商品部，整併商品研發、審查及交易等業務，提供金融商品一站式服務，希望在既有的產品下，達成多元商品目標，從美國發展以及當下的台灣市場需求來看，商品創新包含主動式多資產ETF、組合型基金ETF、Covered Call ETF等等；同時，提供更多解決方案如研議ETF申贖平台自動化與優化等。

劉宗聖指出，元大台灣50以30世代為核心向下扎根，新世代投資人積極參與台股投資，統計目前30到39歲青壯年，占元大台灣50全體受益人26.7%，穩居所有年齡層冠軍。在過去半年（2025年7月至2026年1月），這個年齡層的投資人激增21.1萬人。1到19歲的族群受益人數成長率高達96.2%，幾乎是呈現「翻倍」態勢。

元大台灣50追蹤臺灣50指數，透過市值成長反映台灣上市權值股表現。2003年成立來至2026年1月底，於突破兆元過程中，台股上市企業市值成長同步突破百兆，創造元大台灣50期間1,511%投資成果。

