00961銅板價 吸引小資族

台股高檔震盪加劇，投資人面臨年前操作壓力。昨（2）日加權指數受美股走弱影響，盤中一度重挫近700點，終場大跌439.72點，收於31624.03點，成交量達7,404億元。法人分析，指數短線漲幅已大，技術面修正壓力浮現，預期台股將在3萬至31,000點區間震盪。面對高波動環境，具防禦特性與穩定現金流的高股息ETF，成為資金避風港，適合布局年後現金流。

高股息ETF在2月迎來除息高峰，月配型與季配型產品均表現亮眼。其中，FT臺灣永續高息（00961）憑藉「銅板價」與高配息率成為小資族存股首選，公告預估每月配息0.06元，年化配息率達7.30%，股價不到10元，入手門檻低。

此外，台新永續高息中小、復華台灣科技優息，以及台新AI優息動能，預估年化配息率介於3％至6％，均具穩定現金流特性，吸引市場目光。

季配型ETF方面，國泰永續高息以單次配息0.42元、年化配息率7.50%穩居市場領頭羊；富邦特選高股息30年化配息率6.30%。

震盪中兼顧攻防，FT臺灣永續高息選股邏輯精準。展望後市，FT臺灣永續高息基金經理人江明鴻表示，台股已站穩3萬點，市場主旋律由「評價修復」轉向「獲利實踐」，投資應聚焦EPS成長與現金流兌現能力。

江明鴻指出，AI資本支出仍是台股穩定基石，隨著AI應用擴散至終端，台積電資本支出延續性將為指數提供支撐，預期指數底部上移至2.5萬至3萬點。

隨著除息熱潮到來，投資人可依自身風險屬性，選擇合適產品，放大新春紅包。以FT臺灣永續高息為例，其選股邏輯納入股東權益報酬率（ROE）大於零，剔除體質弱勢公司，精準捕捉基本面改善且具上漲潛力的企業。

面對年前震盪，FT臺灣永續高息ETF兼具防禦與進攻特性，適合投資人提前布局，掌握年後穩健現金流機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。