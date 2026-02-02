22檔台股ETF紅包來了 00923單期殖利率6.01% 投資人可伺機布局

根據CMoney統計，2月底將除息的台股ETF共有22檔，包含半年配、季配、雙月配以及月配，包括國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體等昨（2）日公告預估配息金額，想要農曆年後再領一波ETF息收紅包的投資人可以留意布局機會。

以半年配來看，群益台ESG低碳50（00923）每受益權單位擬配1.71元，以昨日收盤價換算單期配殖利率6.01%、兆豐台灣晶圓製造擬配1.6元，配息殖利率5.4%。

季配部分單期配息殖利率前六高落在1.8%至3.2%間，中信關鍵半導體擬配0.75元，配息殖利率3.2%、主動群益台灣強棒擬配0.377元，配息殖利率2.5%、主動野村臺灣優選擬配0.368元，配息殖利率2.29%、華南永昌優選50擬配0.481元，配息殖利率2.25%、兆豐藍籌30擬配1.05元，配息殖利率2.1%、國泰永續高股息擬配0.42元，配息殖利率1.8%。

月配代表包含中信成長高股息擬配0.14元，配息殖利率0.64%、FT臺灣永續高息擬配0.06元，配息殖利率0.6%。值得一提的是，2月除息ETF中最具代表性的是國泰永續高股息，今年第1季的預估配息金額0.42元也較前一季的0.4元略微提升。回顧2025年四季的配息金額為0.4元、0.4元、0.47元、0.5元，合計1.77元，換算全年配息殖利率8.17%。2024全年度配2.01元，全年配息殖利率8.74%。2023年全年度配1.24元，全年配息殖利率6.4%。2022年全年度配1.18元，全年配息殖利率6.59%。2021年全年度配0.98元，全年配息殖利率5.42%。掛牌以來，每受益權單位平均配0.34元、單季平均配息殖利率1.7%。

展望台股後市，群益投信指出，台股近期盤勢震盪加劇。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，不過，隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組的主動式台股ETF是市場變化快速的環境下，可善用投資台股工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。