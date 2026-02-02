股票型ETF資金回流 美、歐商品受寵 大陸、日本失血

全球金融市場周線震盪，美國科技股財報錯綜，微軟雲端服務營收不如預期引發軟體股跌勢，美股中以公用事業類股上漲1.6%、表現較佳；新興股債市齊揚。累計全球股市周線仍收紅。

過去一周整體股票型ETF資金淨回流82.3億美元，儘管中國仍持續有淨流出468.6億美元，日本仍有小幅流出0.4億美元；所幸美國淨流入196.8億美元、歐洲淨流入39.5億美元，新興市場的拉丁美洲和東歐亦持續有淨流入。

美國總統川普提名前聯準會理事華許出任聯準會主席，華許支持降息但要縮表的政策立場引發市場疑慮，牽動美元反彈、美股及長天期公債下跌。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周持續觀察市場對新任聯準會主席被提名人華許的反應，以及參議院未來的提名確認進程。此外，129家S&P500企業將公布財報，聚焦2月4日盤後Alphabet、2月5日盤後亞馬遜、生技製藥（禮來、輝瑞、默克、安進）、科技（超微、高通）等指標股。

富蘭克林坦伯頓基金集團指出，華許的資歷豐富且曾參與聯準會重大決策，是穩健之選。

預期華許將在貨幣政策的重大調整發揮凝聚共識的角色，初期也將在放鬆金融監管等領域展現影響力。金融市場應樂見華許擔任聯準會下任主席，看好企業獲利將繼續支持股市表現、公債殖利率曲線趨陡，資金流向全球將壓抑美元偏弱。

富蘭克林證券投顧表示，建議以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心；股票首選科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機。

全球資產再平衡趨勢確立，全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金這類非美元資產抬頭，或可藉由新興市場平衡型基金一舉掌握股、債、匯三方機會；股票可選日本股票型基金。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，雖然華許過往立場偏鷹，但他主張AI可顯著提升生產力，進而抑制通膨壓力，因此預期降息循環不變。

整體來看，華許的出任將有利美國金融市場及美元貨幣的穩定，具有正面投資意涵，其中股市表現有望優於債市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。