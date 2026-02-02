難怪台積電跌不下去！網指009816建倉護盤…運氣好買在相對低點？

被網友稱為「不配息的元大台灣50（0050）」的凱基台灣TOP 50（009816），在上市前夕申購買回清單全攤在陽光下。由於成分股與權重細節一次公開，也讓不少人回頭對照今天投信買超動向，直呼「原來兇手在這裡」。

據凱基投信公布的資料，009816 每申購基數實際申購總價金為5,008,674元，基金淨資產規模約90億元，單位淨值10元，與前一日已發行單位數並無差異。

從申購清單來看，成分股仍高度集中在權值股，其中台積電權重41.85%居冠，其次依序為日月光投控、鴻海、聯發科、台達電等，前十大持股合計占比超過六成，另搭配臺股期貨部位，權重約6.75%。原PO也點出，009816與主動安聯台灣（00933A）即將上市，可能正是今日投信買超的原因之一。

不少網友直接把矛頭指向權重與進場時點，有人質疑結構，也有人覺得時機不差。

偏質疑的聲音包括「難怪今天gg只有跌10元，就是這些ETF在搞」、「這隻穩破發」、「募集不是當天買好嗎 買在前幾天高點」、「假市值啦」、「空頭這隻穩下市」。

但也有相對正向或觀望的看法「只有我覺得009816的運氣很好嗎，剛好進場買在相對低點」、「會贏唷」、「原來是它在建倉阿」、「90億很小啦 明天破發的話先買一張試水溫」、「說明天會破發的先看看現在夜盤台指期好嗎」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。