主動選債靈活布局！主動聯博全球非投2月4日起掛牌上市

臺灣證券交易所推動「亞洲資產管理中心」政策，吸引國際資產管理業者進駐台灣市場成果豐盛！國際資產管理領導品牌－聯博資產管理公司（AllianceBernstein L.P.）在台設立的聯博投信，將於證交所推出其首檔非投資等級債券主動式ETF，提供投資人參與全球債券市場的全新管道。

由聯博投信募集發行的主動聯博全球非投（00984D），將自2月4日起正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據聯博投信送件資料顯示，主動聯博全球非投ETF主要投資於美元計價之非投資等級債券，並以成熟市場為主要投資範疇，透過對國家、個別產業、券種類別進行分析，並配合在地信用研究與投資團隊，賦予基金選債與投資組合建構策略。該檔ETF投資於非投資等級債券總金額，可達基金淨資產價值百分之六十以上，投資人買賣時，應簽具風險預告書，證券商始得接受委託；另本基金無設定績效指標。有關該檔ETF之完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達210檔（含被動式ETF 191檔及主動式ETF 19檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。