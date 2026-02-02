快訊

袁惟仁過世前妻陸元琪回應了 陶子、張宇心情曝光

擠世界大學排名 國科會主委直指制度可笑、花錢能輔導

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

台股崩盤考驗主動式ETF選股能力 這檔最抗跌、關鍵在這裡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。記者林伯東／攝影
ETF示意圖。記者林伯東／攝影

台股2日受國際股市與貴金屬價格回檔影響大跌，在市場恐慌情緒蔓延之際，反而是檢驗主動式ETF經理人選股能力的關鍵時刻。根據今日收盤最新統計，在一片綠油油的主動式台股ETF中，主動中信台灣卓越ETF（00995A）展現強勁的下檔保護力，以僅0.8%的跌幅，成為今日最抗跌的主動台股ETF。

觀察今日主動台股ETF漲跌幅排行，市場賣壓沈重，多數主動式ETF跌幅介於1.5%至2.9%之間。

觀察00995A成分股表現，雖然第一大持股台積電（2330）與第二大持股台達電（2308）分別下跌0.5%與3.6%，對淨值造成一定壓力，但前十大持股中有多檔今日逆勢上漲的AI硬體、封裝測試與散熱概念股，成功抵銷權值股跌幅。 

例如，探針卡大廠旺矽（6223）無懼大盤逆風，強勢大漲4.5%，表現最為亮眼。至於散熱股王健策（3653）也上漲4%；銅箔基板（CCL）龍頭台光電（2383）上漲2.2%、網通大廠智邦（2345）上漲2.2%、散熱大廠奇鋐（3017）上漲2%，以及連接器大廠貿聯-KY（3665）上漲1.9%。 

市場分析師指出，被動式ETF往往深受權值股波動影響，呈現齊漲齊跌的態勢；而主動式ETF的優勢在於經理人能透過基本面研究，挖掘出股價動能強於大盤的個股。

以00995A為例，其前十大持股中今日有七檔個股逆勢收紅，包含旺矽、健策、台光電、智邦、奇鋐、貿聯-KY、金像電（2368），顯示經理人並非單純複製指數，而是精準鎖定了AI伺服器供應鏈中，訂單能見度高、且股價具爆發力的次產業龍頭。

00995A經理人張書廷表示，台股上市櫃公司中有許多優質企業，其中不乏有遠見的企業主，例如位於高雄路竹的川湖（2059），原本是一家以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，將其滑軌技術應用於AI伺服器，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。而00995A的出現，就是要為投資人挖掘出像川湖這類「珍珠」型的好公司，並在股價被低估時提前布局。

展望台股後市，張書廷認為，短線不宜追高，但在外銷訂單高檔、AI應用持續擴散、台廠競爭力提升的支撐下，台股中長期多頭格局仍在，農曆年前的拉回，反而是檢視基本面、分批布局的關鍵時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF AI

延伸閱讀

00982A最新配息0.377元創新高 預估年化配息率逾10%

最後搶進日曝光！00982A配息0.377元創高 年化殖利率上看10%

終等到台股首檔「不配息再投入」！柴鼠兄弟：009816一開始就頂規經保費優惠

台股收跌439點…法人：封關前賣壓湧現、觀察月線支撐

相關新聞

配息創新高！00891配息金額調高至0.75元 年化配息率約13%

中信關鍵半導體ETF（00891）配息再創新高！根據中國信託投信官網，00891 2日公告第一階段配息，每單位擬配發0....

台股崩盤考驗主動式ETF選股能力 這檔最抗跌、關鍵在這裡

台股2日受國際股市與貴金屬價格回檔影響大跌，在市場恐慌情緒蔓延之際，反而是檢驗主動式ETF經理人選股能力的關鍵時刻。根據...

00982A最新配息0.377元創新高 預估年化配息率逾10%

主動群益台灣強棒ETF（00982A）第3次配息公告，2月25日最後買進，2月26日除息。最新配息0.377元創新高，預...

0050規模破兆 青壯年投資人數半年大增21.1萬人

0050規模突破1兆元，元大投信今日也舉辦「兆元宴」，特別邀請證交所董事長林修銘與合作逾23年的富時羅素全球總裁巴塞特前...

最後搶進日曝光！00982A配息0.377元創高 年化殖利率上看10%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第3次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.3...

00982A第三次配息出爐 擬配0.377元創新高

主動群益台灣強棒（00982A）2日進行成立來第三次配息公告，每受益權單位預估配發金額為0.377元，若以2月2日收盤價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。