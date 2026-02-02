0050規模破兆 青壯年投資人數半年大增21.1萬人

0050規模突破1兆元，元大投信今日也舉辦「兆元宴」，特別邀請證交所董事長林修銘與合作逾23年的富時羅素全球總裁巴塞特前來參加「ETF新里程與普惠金融展望」記者會，元大投信董事長劉宗聖致辭時指出，目前30到39歲青壯年，佔0050全體受益人的26.7%，穩居所有年齡層冠軍，而在從去年7月至今年1月，過去半年來該年齡層的投資人就激增了21.1萬人。

劉宗聖表示，1到19歲區間族群受益人數成長率仍高達96.2%，幾乎是呈現「翻倍」的態勢，尤其如果單看「持有零股（不滿一張）」的數據，這半年內1到19歲的零股投資人成長率更是高達110%，顯見存股族更趨年輕化，很多年輕人還沒離開校園就參與0050的投資，或是家長為孩子存股。

0050也是台灣唯一的一檔晉升亞洲前十大ETF，對此劉宗聖指出，尤其和其他國家相較，例如日本、中國的ETF，分別有日本央行、中國匯金公司資金的挹注，其中，日本的ETF有8成的買盤來自日本央行，相較之下，0050是亞洲前十大ETF裡，唯一靠民間投資人力量大舉成長的ETF；此外，0050也囊括了超過6成的定期定額的扣款金額與戶數。

據投信投顧公會統計至2025年12月，國內已有72檔台股主被動式ETF、85檔跨國投資股票型主被動式ETF，合計規模4.3兆，呈現蓬勃發展。

林修銘對於ETF市場的盛況指出，現在台灣每4人就有1人投資ETF，而0050代表了台灣市場的國際競爭力，而成份股的更替亦反映出台灣產業升級，0050亦為台股市值晉身全球第七大的重要推手。

0050從2003年成立以來至2026年1月底，於突破兆元的過程中，台股上市企業的上市市值成長同步突破百兆，創造0050同期間1511%投資成果。據證交所、集保結算所資料，0050於2025年12月規模突破兆元、全年淨申購金額3359億元、單月定期定額金額突破70億元新高；截至2026年1月底投資人數219萬。對應國內證券新增開戶數持續正成長，其中0至19歲連續第三年年增約10萬人水準，顯示新世代投資人積極參與台股投資。

元大投信則建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要台灣上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

0050於2025年調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻，引導投資人優先以0050市值型ETF為基礎，進而未來參與各類型ETF建立資產配置。為將0050擴及更多投資人，元大投信並發行0050連結基金，提供基金投資人銀行、基金平台等投資管道參與0050。

2025年響應金管會推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA)制度，0050連結基金發行TISA級別，再增加因應申贖的現金部位採0050經理費率五折計算優惠。0050於2025年創下國內股票型ETF全年費用率歷史新低紀錄，隨規模突破兆元，截至1月底經理費率已降至0.089%，未來將持續朝0.05%下降，0050連結基金也將同步受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。