最後搶進日曝光！00982A 配息0.377元創高 年化殖利率上看10%

台股1月上演驚奇行情，高低點相差3,988.28點，從1月2日至30日，大盤自2萬9千多點大漲2,700點，來到3萬2千點，震盪行情讓投資人宛如坐上雲霄飛車，但看得到不一定有賺到！國泰投信分析台股後市

2026-02-02 14:06