最後搶進日曝光！00982A 配息0.377元創高 年化殖利率上看10%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第3次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.377元。（本報系資料庫）
根據群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒ETF（00982A）公告第3次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.377元。若以2月2日收盤價15.05元來推算，預估年化配息率10.02%。本次除息日訂於2月26日，因此想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

財富管理專家表示，根據集保戶股權分散最新統計，台股ETF受益人數來到12,249,944人新高數字，台股ETF儼然已成為國人投資標配，在市值型、高息型之外，去年新增主動式台股ETF，也是人氣所在。主動式台股ETF以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，其中00982A在績效與配息表現皆讓投資人驚豔。目前00982A擁有約14.1萬受益人，自掛牌以來含息報酬率已上漲約53.4%，表現相當亮眼。除了能幫助投資人爭取超額報酬，00982A也擁有優異的配息表現。觀察00982A成立以來配息紀錄，分別為0.236元、0.334元、0.377元，預估年化配息率分別為8%、9%、10%，金額與配息率都是呈現步步高。

ETF理財達人表示，00982A採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。台股近期盤勢震盪加劇。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，不過隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 配息 ETF 除息 群益 中小型股

