第一金ETF 00981B配息0.062元 3月2日前買進持有參與月配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金優選非投債ETF 2月配息時程。(資料來源：第一金投信官網)
第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息資訊公告，每單位分派0.062元，投資人宜把握3月2日前買進並持有，即可享有第一金優選非投債ETF這次配息，此次月配息發放日訂於3月25日。

美國勞動市場惡化擔憂緩解，經濟維持韌性，美國1月利率決策會議暫停降息，市場仍預期今年內有2碼降息空間。第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，聯準會去年12月重啟短債認購促進流動性，後續釋出的流動性動能仍待觀察，2026年非投資等級債券仍可望維持財務體質穩健。

根據摩根大通數據觀察，第3季非投等債發行公司槓桿率雖見提升至4.37倍，但槓桿拉升主要發生在CCC等級最低評級債券，而在利息覆蓋率則上揚至4.18倍，企業償債能力良好，加上違約率維持低檔，整體非投等債升評債券規模高於降評債券規模。

王心妤指出，2026年非投資等級債券新發行債券規模預估達3.75億美元，較前一年度增加15%，不過，再融資壓力並不顯著，主要債務到期年限在2028年之後，現階段還款壓力低，信評惡化疑慮低，觀察新一年度非投資等級債券收益可望由票息主導，利差呈現小幅擴張，價格呈現持穩態勢。

00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，採取低存續配置，以降低利率敏感度並兼具防禦特性，目前投資組合平均存續期為1.7年；只選優先債、排除CCC以下低評級債券及最低收益率10%的債券，有利創造長期較具韌性的收益與投資機會，此類信用債券可作為現階段穩健配置的優先資產選擇之一。

2月第一金優選非投債ETF最新配息作業時程已公告，除息訂在3月3日，投資人宜把握3月2日前買進且持有，即可享有該次月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券 月配息 第一金 ETF 聯準會

