民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

川普玩笑點名「加拿大、格陵蘭入美國第51、52州」 晚宴陷入一片尷尬

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

50萬股民注意！00929配息金額維持0.1元 年化配息率約6.2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股月配息ETF指標復華台灣科技優息（00929），2日公告最新配息。台股示意圖。（本報系資料庫）
台股月配息ETF指標復華台灣科技優息（00929），2日公告最新配息，根據復華投信官網收益分配期前公告，預估每受益權單位預估配發金額維持0.1元。除息交易日為3月3日，投資人若要參與配息，最晚需於3月2日前買進或持有，股息發放預計3月27日入帳。以2月2日收盤價19.2元計算，單次配息率約0.52%，年化配息率約6.2%。

去年11月復華投信官網公告00929追蹤指數將會有三大編制規則異動，包含成分股數目由40檔變50檔、每年定審次數由一次變二次（6月、12月）、新增三大科技產業（生技醫療、數位雲端、綠能環保）、6月定審排除生效日前已除息之年配息股票

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

