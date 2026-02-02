50萬股民注意！00929配息金額維持0.1元 年化配息率約6.2%
台股月配息ETF指標復華台灣科技優息（00929），2日公告最新配息，根據復華投信官網收益分配期前公告，預估每受益權單位預估配發金額維持0.1元。除息交易日為3月3日，投資人若要參與配息，最晚需於3月2日前買進或持有，股息發放預計3月27日入帳。以2月2日收盤價19.2元計算，單次配息率約0.52%，年化配息率約6.2%。
去年11月復華投信官網公告00929追蹤指數將會有三大編制規則異動，包含成分股數目由40檔變50檔、每年定審次數由一次變二次（6月、12月）、新增三大科技產業（生技醫療、數位雲端、綠能環保）、6月定審排除生效日前已除息之年配息股票。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
