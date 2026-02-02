快訊

民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

川普玩笑點名「加拿大、格陵蘭入美國第51、52州」 晚宴陷入一片尷尬

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

00961配息出爐0.06元…銅板價領紅包！股價不到10元「僅00878一半」

聯合新聞網／ 綜合報導
月配息新秀00961公告預估每股配發0.06元，股價不到10元僅00878一半，2/25為最後買進日。記者許正宏／攝影
月配息新秀00961公告預估每股配發0.06元，股價不到10元僅00878一半，2/25為最後買進日。記者許正宏／攝影

台股進入年底封關倒數階段，面對指數高檔震盪加劇，投資人紛紛尋求資金避風港，期盼能「躺著賺紅包」安心過年。受美股上周五收黑拖累，台股今（2）日賣壓湧現，盤中一度重挫近700點，最低下探31359.95點，終場下跌439.72點，收在31624.03點，成交量約7404億元。在國際局勢受科技財報與聯準會人事消息牽動下，具備防禦屬性與穩定現金流的高股息ETF，再度成為市場資金鎖定的焦點。

月配型ETF新秀、FT永續高息（00961）今日公告最新配息資訊，每受益權單位預估配息金額為0.06元，以今日收盤價9.87元計算，單次配息率約0.61%，預估年化配息率約7.3%

00961主打月配機制，能提供投資人每月穩定的現金流，特別是在盤勢回檔修正時，這類能持續創造現金收益的產品，有助於投資人平穩心態、穩健過年。本次除息日訂於2月26日（四），最後買進日為2月25日（三），收益分配發放日為3月25日。

觀察高股息ETF市場，本月除息的老牌ETF 00878長期深受投資人信賴，是許多存股族的核心配置；而00961目前的股價不到10元，僅約00878的一半，親民的價格大幅降低了入手門檻，讓小資族能以更輕鬆的資金規模，透過定期定額或零股方式佈局，兼顧資產配置的靈活性。

理財專家分析，台股近期雖從高點回檔，但選股回歸基本面仍是長線獲利關鍵。00961憑藉「ROE>0」（股東權益報酬率）的選股邏輯，精準掌握產業趨勢，回顧過去一年，該ETF成功抓到2025年大漲的群聯、航海王族群，以及這波表現強勢的世界先進，為基金累積了不少資本利得的「家底」。在農曆年前的震盪市況中，這類兼具高息保護與選股爆發力的產品，成為投資人封關前卡位紅包、長線穩健投資的優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

兆元宴大爆笑！黃仁勳站板凳突喊「對不起」？背後原因曝光：這一年真的太操了

00878創100%填息紀錄！22元還能買？股息配合市值型價差也吃

白銀崩31％、比特幣破8萬美元！郭哲榮預告台股補跌：融資恐加速殺盤跌幅不只363點

手上有黃金該繼續抱緊？詹璇依「千萬別隨便下車」：5大理由支撐漲勢

相關新聞

終等到台股首檔「不配息再投入」！柴鼠兄弟：009816一開始就頂規經保費優惠

理財頻道柴鼠兄弟在最新影音中，回應觀眾大量關注的凱基台灣TOP 50（009816），強調影片未接受任何投信或廠商贊助。 柴鼠兄弟指出，009816之所以引發高度討論，關鍵在於其為台灣第一檔「完

00961配息出爐0.06元…銅板價領紅包！股價不到10元「僅00878一半」

台股進入年底封關倒數階段，面對指數高檔震盪加劇，投資人紛紛尋求資金避風港，期盼能「躺著賺紅包」安心過年。受美股上周五收黑拖累，台股今（2）日賣壓湧現，盤中一度重挫近700點，最低下探31359.95點

00878本季預估配0.42元！年化配息率7.48％…想領息記得2/25前買進

台股1月上演驚奇行情，高低點相差3,988.28點，從1月2日至30日，大盤自2萬9千多點大漲2,700點，來到3萬2千點，震盪行情讓投資人宛如坐上雲霄飛車，但看得到不一定有賺到！國泰投信分析台股後市

大師兄回血了！ 00878預估配息金額提升至0.42元

大師兄回血了！國泰永續高股息（00878）2日公告每受益權單位預估配息金額為0.42元，若以收盤價22.47元計算，單次...

50萬股民注意！00929配息金額維持0.1元 年化配息率約6.2%

台股月配息ETF指標復華台灣科技優息（00929），2日公告最新配息，根據復華投信官網收益分配期前公告，預估每受益權單位...

00900配息維持0.075元 單次配息率0.52%、年化配息率6.3%

富邦特選高股息30 ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。