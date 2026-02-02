00961配息出爐0.06元…銅板價領紅包！股價不到10元「僅00878一半」

台股進入年底封關倒數階段，面對指數高檔震盪加劇，投資人紛紛尋求資金避風港，期盼能「躺著賺紅包」安心過年。受美股上周五收黑拖累，台股今（2）日賣壓湧現，盤中一度重挫近700點，最低下探31359.95點，終場下跌439.72點，收在31624.03點，成交量約7404億元。在國際局勢受科技財報與聯準會人事消息牽動下，具備防禦屬性與穩定現金流的高股息ETF，再度成為市場資金鎖定的焦點。

月配型ETF新秀、FT永續高息（00961）今日公告最新配息資訊，每受益權單位預估配息金額為0.06元，以今日收盤價9.87元計算，單次配息率約0.61%，預估年化配息率約7.3%

00961主打月配機制，能提供投資人每月穩定的現金流，特別是在盤勢回檔修正時，這類能持續創造現金收益的產品，有助於投資人平穩心態、穩健過年。本次除息日訂於2月26日（四），最後買進日為2月25日（三），收益分配發放日為3月25日。

觀察高股息ETF市場，本月除息的老牌ETF 00878長期深受投資人信賴，是許多存股族的核心配置；而00961目前的股價不到10元，僅約00878的一半，親民的價格大幅降低了入手門檻，讓小資族能以更輕鬆的資金規模，透過定期定額或零股方式佈局，兼顧資產配置的靈活性。

理財專家分析，台股近期雖從高點回檔，但選股回歸基本面仍是長線獲利關鍵。00961憑藉「ROE>0」（股東權益報酬率）的選股邏輯，精準掌握產業趨勢，回顧過去一年，該ETF成功抓到2025年大漲的群聯、航海王族群，以及這波表現強勢的世界先進，為基金累積了不少資本利得的「家底」。在農曆年前的震盪市況中，這類兼具高息保護與選股爆發力的產品，成為投資人封關前卡位紅包、長線穩健投資的優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。