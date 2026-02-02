00878本季預估配0.42元！年化配息率7.48％…想領息記得2/25前買進

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00878本季擬配0.42元，以收盤價計算年化配息率達7.48%，最後買進日為2/25。中央社
00878本季擬配0.42元，以收盤價計算年化配息率達7.48%，最後買進日為2/25。中央社

台股1月上演驚奇行情，高低點相差3,988.28點，從1月2日至30日，大盤自2萬9千多點大漲2,700點，來到3萬2千點，震盪行情讓投資人宛如坐上雲霄飛車，但看得到不一定有賺到！國泰投信分析台股後市，2月11日封關日前震盪是常態，應適度將部分資金轉向高股息ETF，如擁有170多萬股民的國泰永續高股息（00878），今天(2/2)收盤後已公告最新一季配息內容，引爆市場話題。

00878公告預估配息金額為0.42元，若以收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。

資產管理業者分析，台灣投資人因有領息需求，高股息ETF始終是市場交易重心，00878具備三大優勢，才能穩坐高股息ETF受益人數第一的寶座，2025整年度受益人和規模俱增，其中基金規模從2024年底的新台幣3,763億元，截至2025年底，已增長至逾新台幣4,602億元，增加839億元。

法人表示，00878第一大優勢就是規模大、人氣高，觀察2026年1月以來，每日的日均成交量都有8萬多張，是全台整體ETF的十倍之高，一月份規模更是一度突破新台幣4,700億元大關，創成立以來新高，明顯可見是ETF市場的核心標的，儘管2025年高股息ETF紛紛調整配息策略，影響配息金額，但00878人氣始終保持領先，進一步從證交所每月公布的ETF定期定額戶數中可發現，00878截至2025年底，維持高達27.9萬戶的忠實購買力在支撐買氣，亦是前20大ETF平均戶數的2倍以上，定期挹注基金規模持續長大。

重要的是，00878除了基金規模龐大、百萬股民忠實度高、流動性佳，還有第二大優勢就是「成份股的產業足夠均衡」，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，MSCI（明晟）是全球最具影響力的指數公司之一，所編製的指數被視為投資界的「參考標準」，為全球機構投資人如主權基金、退休基金等配置資產時最重要的參考基準，標榜嚴謹、透明且不能隨意更動，被納入指數的成分股皆為行業中的佼佼者，00878成分股布局在金融業、電子產業和傳統產業時，不會選到配息或獲利波動過大的景氣循環股，是一檔真正具備攻守兼備特性的高股息ETF。

此外還有最讓廣大股民們青睞的第三大特色，就是00878成立時間夠久，而且一如既往，始終穩守嚴格的配息機制和策略。00878經理人江宇騰說明，投信公會分類的高股息ETF總共有22檔，其中只有6檔成立超過5年，00878從2020年7月成立至今邁入第六個年度，累積高達21次的季配息跟填息紀錄，都在官網透明揭露給投資大眾公開判斷，這幾年市場已經逐漸明白，追求絕對高配息金額或過高的年化配息率，可能有損整體報酬，但00878能做到讓百萬人青睞，紀律投資，真的相當不容易。

國泰投信提醒，本次00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日，想要搭上本季領息的投資人，需特別注意最後買進日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

相關新聞

台股慘殺600點！資金逃去哪？00955逆勢抗跌…這項數據竟贏過波克夏

2月台股開局遭遇亂流，受美股科技股與貴金屬價格回檔修正、及投資人獲利了結影響，今（2）日加權指數盤中一度重挫逾600點，半導體與電子族群首當其衝，具備防禦屬性的傳產類股及展望相對明朗的散熱、光通訊與低

0050去年規模破兆 林修銘：另一個台灣之光

台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）2025年創下資產規模突破新台幣兆元大關、受益人數飛躍200萬人等重要里程碑，台灣...

00878創100%填息紀錄！22元還能買？股息配合市值型價差也吃

擁有超過4500億規模的國民ETF國泰永續高股息（00878），近期股價穩步攀升回22元水平，今年最高更一度突破23.51元。 財經Youtuber知美指出，00878雖然在2025年因績效落後市值型ETF而備受議論，但其「百分之百填息」的強悍紀錄，與逐年墊高的配息慣性，仍使其穩坐國人定期定額的首選。

紅包行情！歷年台股2月勝率佳 10檔主動台股ETF逢低卡位

時序來到2月，根據群益投信統計資料顯示，近十年歷年2月台股平均表現都是正報酬，其中大盤平均上漲1.69%，OTC指數平均...

繞月任務升火待發 昇益科、ETF 00910利多齊發

台股2日挫低，受處置交易的衛星指標股昇達科（3491）領軍獨強，主要是美國太空總署即將啟動繞月任務，帶動太空衛星族群股價...

