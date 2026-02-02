0050去年規模破兆 林修銘：另一個台灣之光

台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）2025年創下資產規模突破新台幣兆元大關、受益人數飛躍200萬人等重要里程碑，台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，除了台積電，0050是另一個台灣之光。

證交所、台灣指數公司、元大投信與FTSE Russell今天共同舉辦台灣「ETF新里程與普惠金融展望」記者會，林修銘致辭時表示，買賣簡單、容易入手的ETF，已成為台灣民眾重要的投資工具，平均每4人就有1人參與ETF發展，在全世界相當少見。

林修銘特別提到0050是台灣最老牌的ETF，其投資組合鎖定台股市值前50大企業，展現出台灣最重要的競爭力；且0050自2003年成立以來，成分股的變化，也反映出台灣經濟轉型的軌跡，0050可說是伴隨台灣經濟成長。

林修銘指出，台灣上市公司總市值2026年初剛衝破百兆元大關，而0050早一步於2025年12月資產規模突破兆元大關，創下台灣ETF新里程碑，是另一個台灣之光。

林修銘表示，台灣的ETF發展已受到國際資本市場高度矚目，政府積極開放，繼2024年底開放主動式ETF、多重資產ETF，2025年為主動式ETF元年，今年將持續推動商品多元化，包括各種主題式的產品，並且希望能有更多台灣ETF商品走向國際。

元大投信董事長劉宗聖則表示，0050除了資產規模破兆，受益人數超過200萬人是重要關鍵數字，代表台灣走向「投資全民化」。

劉宗聖分析0050的投資人結構，持有1至10張的投資人占比超過半數。而且這200萬人裡面，透過零股交易有70萬人，透過定期定額也有70萬人，顯示很多投資者是透過小額累積的方式參與0050。

而且0050投資人中，30到39歲的青壯年穩居受益人年齡層占比第1名，高達26.7%，且近半年就增加21萬人。劉宗聖認為30至39歲是社會的中堅，期許未來台灣的ETF發展要持續「向下紮根、向後延伸、向外拓展」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。