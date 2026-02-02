台股2月震撼教育、資金流向防禦性類股 兩檔日企ETF逆勢漲

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2月台股開局遭遇亂流，受美股科技股與貴金屬價格回檔修正、及投資人獲利了結影響，2日加權指數盤中一度重挫逾600點，半導體與電子族群首當其衝，具備防禦屬性的傳產類股及展望相對明朗的散熱、光通訊與低軌衛星族群成為撐盤要角。而在其他亞股方面，同樣也是估值相對低且具獲利支撐的綜合型企業逆勢走揚，例如日股ETF中的中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）等，今日皆逆勢抗跌，力守紅盤。

中國信託投信表示，當市場避險情緒升溫，資金將流向估值相對低、且具備實質獲利支撐的標的，其中，日本商社類股憑藉其「低本益比、高股東報酬率」的特性，確實可以吸引價值投資人目光。根據最新數據顯示，00955追蹤的「NYSE FactSet日本商社及批發指數」本益比僅為17.2倍，不僅低於日本東證指數的18.9倍，更低於波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的22.8倍，因此即使股神巴菲特退休，但波克夏依舊會長期持有五大商社股票。

00955經理人辛忠駿指出，日本商社的經營模式與波克夏極為相似，這正是巴菲特鍾愛商社的原因之一。在股東權益報酬率（ROE）方面，商社指數達11.4%，優於波克夏的10.2%與東證指數的9.2%。在市場動盪之際，這樣的優質資產可以提供相對安全的下檔保護。

除了估值優勢，日本商社的獲利能力更是不容小覷。辛忠駿表示，分析近十年數據，商社利潤的年複合成長率達12%，不僅高於其傳統「起家厝」如能源（11%）與原物料產業，更擊敗了近年進軍的零售（5%）與機械（6%）等產業，在東證主要工業中位居冠軍。這顯示商社透過垂直整合模式，可以發揮強大商業綜效。

辛忠駿建議，在台股半導體與科技股面臨短線修正的當下，投資人不妨將眼光投向低估值、高成長及高股東回報特性的防禦性類股，其中00955不僅能有效分散投資組合風險，更能掌握與日本經濟復甦的長線獲利契機。

根據中國信託投信官網顯示，00955規模已經突破60億元，受益人數逼近4萬人大關，成為台股中最受投資人青睞的日股ETF，也顯示在日本經濟復甦過程中，台灣投資人傾向透過ETF布局具備護城河的龍頭企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

