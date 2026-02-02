繞月任務升火待發 昇益科、ETF 00910利多齊發

台股2日挫低，受處置交易的衛星指標股昇達科（3491）領軍獨強，主要是美國太空總署即將啟動繞月任務，帶動太空衛星族群股價表現。

2026年的2月6日美國太空總署（NASA）阿提米絲二號（Artemis II）將再度載人重返月球軌道，這次的任務時間長達10天，可望為全球太空衛星產業創造新的里程碑。第一金投信指出，2026年全球太空競賽白熱化，帶動資金與投資熱潮，各大投資銀行對產業的關注大幅提升，太空衛星產業進入具備爆發力的科技新賽道。

目前NASA確定在2月6日開啟阿提米斯二號太空人繞月任務，這是首次載人試飛任務，第一金投信指出，該計畫將從太空船進入地球軌道、執行自由返回軌道繞月飛行任務，及太空船脫離月球返航降落等，預計費時6至10日，繞月任務一旦能夠順利執行，將有助於登月及月球佈建基礎設施，對於支持這項計畫的相關企業，如發展登月器的直覺機器LUNR，及SpaceX供應鏈等股價點火效應可期。

根據 NASA 最新的財政年度預算編列，阿提米絲計畫約83億美元，主要用於探索、啟動商業載荷及與載人運輸系統等，儘管美國政府預算爭議案在元月份再次面臨政府關門停擺危機，但NASA明確表態，阿提米絲計畫屬於維護生與財產安全的豁免範圍，政府停擺雖可能使得NASA員工停工，但參與繞月計畫的團隊將持續運作，發射不受中斷，目前預算案也獲得順利協商。

越來越多法人、大型研究機構將太空衛星產業納入追蹤與投資研究領域，近期陸續發布正向投資評估觀點，根據大摩元月份報告指出，太空科技產業投資評價由中性上調至具吸引力，2025年太空產業基礎元年，而進入2026年在更高的發射頻率、各國政策支持，及技術成熟度提升下，產業投資潛力受到更大的關注；高盛也直接太空成長動能與AI相當，並受惠AI的資本支出延伸至太空領域，此外，也具備各國軍備競爭地緣政治紅利。

第一金太空衛星ETF（00910）追蹤Solactive太空衛星指數投資，囊括30檔太空衛星關鍵企業，目前前五大成份股包含行星實驗室（8.39%）、直覺機器 （5.54%）、韓國衛星技術（5.45%）、AST太空通訊（5.28%）及全球星科技（4.81%）等，涵蓋低軌衛星全產業供應鏈與登月服務商，近期台灣熱門低軌衛星標的如啟碁（6285）、全新（2455）等截至2026年1月30日亦在第一金太空衛星成份股之列，涵蓋國內外太空衛星商機，廣度夠、簡便又直接的投資工具。

太空衛星產業相關個股展現「強者恆強」的態勢，今年相關標的股價持續創高，宜留意成份股漲多修正股價波動大，試射等技術調整，加上處於資本投入佔比高的創新發展階段等風險，第一金投信建議，投資人可採取「分批布局、長線續抱」策略，00910第一金太空衛星ETF在各大券商也提供零股投資、定期定額機制，投資人逢大回檔可擇機買進，或增加定期定額扣款頻率，掌握太空經濟與低軌衛星全球佈建長線紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。