00878創100%填息紀錄！棒棒指1價位「閉眼買」：股息配合市值型價差也吃

棒棒的理財失控週記
擁有超過4500億規模的國民ETF國泰永續高股息（00878），近期股價穩步攀升回22元水平。台股示意圖／聯合報系資料照片
擁有超過4500億規模的國民ETF國泰永續高股息（00878），近期股價穩步攀升回22元水平，今年最高更一度突破23.51元。

財經Youtuber棒棒指出，00878雖然在2025年因績效落後市值型ETF而備受議論，但其「百分之百填息」的強悍紀錄，與逐年墊高的配息慣性，仍使其穩坐國人定期定額的首選。

配息「位階上升」 樓地板效應成形

棒棒分析指出，00878的配息政策已進入穩定成熟期。儘管2025年配息數據較2024年的高峰（2.01元）略有回落，但年度總額1.77元仍遠優於成立初期。

觀察其配息結構，每季配息已從早期的0.2元提升至目前的0.4元「樓地板」，顯示整體配息實力已向上移了一個位階。

最令投資人驚豔的是填息表現。棒棒統計，00878自上市以來累積總股利達7.23元，若是在IPO發行價15元買進的投資人，原始成本已降至7.77元。

即便在市場環境惡劣的2022年，00878雖耗時332天才完成填息，但最終仍能成功填平缺口，驗證了其選股邏輯在空頭市場具備極強的韌性。

4大進場策略 鎖定8%高殖利率

針對2026年的投資佈局，棒棒提出四大進場攻略。首先是「歷史年均價策略」，2025年均價約為21.2元，這可視為目前的新基準，當市價低於此區間即進入相對低買區。

其次是「期望殖利率反推」，以年配息1.8元估算，若追求8%殖利率，進場價應在22.5元以下；若能發放2元，則25元以下皆具吸引力。

此外，建議利用「長填息期」進行佈局。

當00878進入貼息狀態且超過一季未填息時，通常代表市場情緒悲觀，正是透過定期定額降低持股均價的好時機。

最後則是觀察「均價回落週期」，把握價格向21元以下修正的機會，鎖定未來長期的高收益。

月領2萬退休規劃：建議持股150張

對於追求被動收入的投資人，棒棒試算若要達成「月領2萬元」目標，以目前最合理的常態化配息每股1.6元計算，建議持有150張。

由於單筆領息超過2萬元需扣除2.11%的二代健保補充保費，棒棒特別提醒，投資人應額外多存5至10張作為稅費緩衝，以確保實領金額達標。

棒棒最後強調，00878的定位是「穩定大於爆發」，適合追求長期現金流的純領息族。

最佳的資產滾動方式，是利用00878穩健的股息流作為火藥，回頭加碼市值型ETF，透過「高息補現金、市值賺價差」的組合，才能在2026年的多變市場中實現資產高效增長。

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

