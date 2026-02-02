快訊

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

證交所與合作夥伴攜手 共創台灣ETF生態系成功

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

政府推動「亞洲資產管理中心」，建構ETF完整生態系，投資人踴躍參與，市場蓬勃發展。台灣首檔ETF-元大臺灣50（0050），追蹤由臺灣證券交易所及FTSE Russell合作編製的臺灣50指數，資產規模正式突破新台幣1兆元，受益人數超過200萬人，顯示國人理財觀念靈活，協力壯大資本市場。

為見證此一歷史時刻，臺灣指數公司與證交所、元大投信及FTSE Russell合作舉辦「全民共享·榮耀臺灣:ETF新里程與普惠金融展望」記者會。活動由證交所董事長林修銘、元大投信董事長劉宗聖及FTSE Russell CEO Fiona Bassett致詞，並由證交所金融商品部經理卓碧華及劉宗聖董事長進行專題演講，以期透過多方合作提升台灣ETF於全球金融市場能見度。

證交所林修銘致詞表示，2025年台灣ETF資產規模成長18%，達7.59兆元，已穩居亞太第三大ETF市場，不論是總成交值及受益人次都同步攀升，受益人次更突破1,500萬人，顯示ETF已成為國人理財與參與資本市場的重要工具。證交所亦透過ETF投資博覽會、投資講座、e添富網站、線上學習平台等多元管道落實投資人教育，實踐普惠金融，讓更多民眾能安心參與資本市場，進而為市場注入穩固而長期的資金動能，真正實現全民投資、共享成長。

卓碧華以「壯大臺灣資本市場發展之未來展望-ETF現況與未來」為題，深度剖析市場趨勢。台股ETF是投資人參與度最高、最核心的國民理財工具，資產規模達3.91兆元，超過整體市場一半，受益人次超過一千萬人次(約74%)，去(2025)年以來，因政策開放發行新型態(含主動式、被動式平衡型及臺日跨境等)ETF，規模成長快速。

在台灣ETF生態系，臺灣指數公司扮演關鍵角色，於2016年成立後，與FTSE Russell合作臺灣永續指數，為台灣第一檔綜合ESG指數，且已廣泛應用於政府基金投資指標、ETF、主動式基金、指數基金、指數期貨等商品，合計資產規模約1,459 億元。2025年雙方合作更進一步延伸至多資產指數、聯名指數；持續壯大臺灣ETF生態系，協力實踐普惠金融願景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

創新板3.0啟動 建生態系

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

「拒當總經理也不願成證交所罪人」朱富春肺炎辭世 享壽77歲

相關新聞

009815、00757、00924...都是科技七雄怎選？老牛：長期存股這檔適合小資

美股市場連續第三年交出雙位數增長的亮眼成績單，2025年標普500指數上漲約18%，納斯達克指數更漲逾兩成。財經達人「股海老牛」指出，過去兩年美股漲勢集中在少數科技巨頭，傳統「分散風險」的觀念反而可能讓投資人避開了暴漲行情。 股海老牛特別分析了三檔台股掛牌的熱門美股ETF，提供小資族與退休族不同的配置策略。

把「主動型ETF」歸類成市值型？Ffaarr：經理人選股跟市值有啥關係

之前常有人把市值加權的策略指數ETF也叫市值型ETF。 我覺得雖然有和純市值選股的ETF有混淆之嫌，但起碼不能說它一定錯，還可以說只是大家定義方式不同。 但今天看到一種新解，竟然說市值型有兩種，一

009816不配息就贏了？存股方程式：只能算「節流」…選股策略才是開源

凱基台灣TOP 50（009816）的不配息機制看來真的有吸引到很多投資人，過去幾天，版主持續收到一些私訊討論。 版主認為，投資不應被「配息與否」的表象所迷惑，因為無論是配發現金還是留存淨值，最

主動式ETF 押寶AI供應鏈 掌握上漲先機

科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈2026年在高基期下仍保持...

台股ETF十強 規模躍進

台股連漲多日後，近日雖拉回修正，此波上揚仍帶動台股ETF漲勢。根據統計，今年以來績效前十強的台股ETF不僅漲幅都高達兩位...

台股光輝元月創史上單月最大漲點 主動式ETF多空靈活操作投資首選

台股大盤元月收在32,063點，統計元月總共大漲3,100點，上漲10.7%，創下史上單月最大漲點，也站上32,000點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。