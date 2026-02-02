把「主動型ETF」歸類成市值型？Ffaarr：經理人選股跟市值有啥關係

之前常有人把市值加權的策略指數ETF也叫市值型ETF。

我覺得雖然有和純市值選股的ETF有混淆之嫌，但起碼不能說它一定錯，還可以說只是大家定義方式不同。

但今天看到一種新解，竟然說市值型有兩種，一種是被動型，一種是主動型（字尾是A的那些）。

呃，主動型就還股和權重都由經理人決定，跟市值有啥關係...。

這是根本連市值型是指什麼都不知道的吧？

還是以為不是高股息就叫市值型？

