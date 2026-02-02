快訊

簡立峰專欄／ChatGPT搶攻美國大學 校園成AI獲利商模？

「酷的夢」228萬YT頻道被盜急求救 「中文怪物」心血陷危機

美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

把「主動型ETF」歸類成市值型？Ffaarr：經理人選股跟市值有啥關係

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
主動型ETF由經理人選股與市值權重無關，別以為非高股息就是市值型。記者許正宏／攝影
主動型ETF由經理人選股與市值權重無關，別以為非高股息就是市值型。記者許正宏／攝影

之前常有人把市值加權的策略指數ETF也叫市值型ETF。

我覺得雖然有和純市值選股的ETF有混淆之嫌，但起碼不能說它一定錯，還可以說只是大家定義方式不同。

但今天看到一種新解，竟然說市值型有兩種，一種是被動型，一種是主動型（字尾是A的那些）。

呃，主動型就還股和權重都由經理人決定，跟市值有啥關係...。

這是根本連市值型是指什麼都不知道的吧？

還是以為不是高股息就叫市值型？

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 主動型 高股息 經理人

延伸閱讀

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

白銀崩31％、比特幣破8萬美元！郭哲榮預告台股補跌：融資恐加速殺盤跌幅不只363點

帳面單日噴掉22萬！夜盤又跌363點免驚…存股哥公開「抗跌2心法」

009816不配息就贏了？存股方程式：只能算「節流」…選股策略才是開源

相關新聞

009815、00757、00924...都是科技七雄怎選？老牛：長期存股這檔適合小資

美股市場連續第三年交出雙位數增長的亮眼成績單，2025年標普500指數上漲約18%，納斯達克指數更漲逾兩成。財經達人「股海老牛」指出，過去兩年美股漲勢集中在少數科技巨頭，傳統「分散風險」的觀念反而可能讓投資人避開了暴漲行情。 股海老牛特別分析了三檔台股掛牌的熱門美股ETF，提供小資族與退休族不同的配置策略。

把「主動型ETF」歸類成市值型？Ffaarr：經理人選股跟市值有啥關係

之前常有人把市值加權的策略指數ETF也叫市值型ETF。 我覺得雖然有和純市值選股的ETF有混淆之嫌，但起碼不能說它一定錯，還可以說只是大家定義方式不同。 但今天看到一種新解，竟然說市值型有兩種，一

009816不配息就贏了？存股方程式：只能算「節流」…選股策略才是開源

凱基台灣TOP 50（009816）的不配息機制看來真的有吸引到很多投資人，過去幾天，版主持續收到一些私訊討論。 版主認為，投資不應被「配息與否」的表象所迷惑，因為無論是配發現金還是留存淨值，最

主動式ETF 押寶AI供應鏈 掌握上漲先機

科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈2026年在高基期下仍保持...

台股ETF十強 規模躍進

台股連漲多日後，近日雖拉回修正，此波上揚仍帶動台股ETF漲勢。根據統計，今年以來績效前十強的台股ETF不僅漲幅都高達兩位...

台股光輝元月創史上單月最大漲點 主動式ETF多空靈活操作投資首選

台股大盤元月收在32,063點，統計元月總共大漲3,100點，上漲10.7%，創下史上單月最大漲點，也站上32,000點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。