009815、00757、00924...都是科技七雄怎選？老牛：長期存股這檔適合小資

美股市場連續第三年交出雙位數增長的亮眼成績單，2025年標普500指數上漲約18%，納斯達克指數更漲逾兩成。財經達人「股海老牛」指出，過去兩年美股漲勢集中在少數科技巨頭，傳統「分散風險」的觀念反而可能讓投資人避開了暴漲行情。

股海老牛特別分析了三檔台股掛牌的熱門美股ETF，提供小資族與退休族不同的配置策略。

老牌暴力王00757 vs. 穩健黑馬00924

股海老牛首先點名老牌科技菁英——統一FANG+（00757）。這檔ETF僅精選10檔美股最強科技巨頭（如輝達、微軟等），特點是「簡單粗暴、敢愛敢恨」。

雖然其在2023與2024年分別創下98%及60%的驚人報酬，但2025年漲幅放緩至13%。老牛提醒，00757波動劇烈，單一成分股的跌幅會直接反映在股價上，適合心臟強大的投資人。

若追求相對穩健，老牛則推薦富邦S&P500成長（00924）。該檔ETF從500家大企業中剔除獲利差、成長慢的公司，精選約200多檔績優生。

2025年其績效達15.3%，略勝00757，且因成分股較多，風險相對分散，適合不希望單壓科技股的投資人。

2026新兵009815納入台積電ADR搶市

針對2026年初剛上市的新兵——大華美國MAC 7 Plus（009815），老牛稱其為「科技七巨頭威力加強版」。

該ETF採取「70/30」規則，將七成權重放在美股七雄，剩下三成布局潛力巨頭。最吸引台灣投資人的是，009815納入了台積電（TSMC）ADR，讓投資人能一併打包輝達與護國神山。

此外，其0.3%的經理費遠低於00757的0.85%，長期持有成本更具優勢。

針對這三檔美股ETF的特性，老牛整理了關鍵對比，讓投資人能依據預算與心態精準進場：

在門檻方面，老牌暴力王00757股價已突破百元，買一張需約11萬台幣，對小資族稍顯吃重；相較之下，2026年新兵009815僅需萬元出頭即可入手，是極具競爭力的「銅板價」入場券。而00924則落在三萬元有找的區間，適合預算中等的投資人。

成分股配置更是009815的一大亮點，它破天荒將台積電ADR納入權重，讓投資人在布局美股巨頭的同時，也能兼顧護國神山。這是純美企導向的00757與00924所缺乏的台式情懷，成功解決了許多夥伴「魚與熊掌」的選擇難題。

最後在成本與配息機制上，00757雖然攻擊力強，但0.85% 的經理費較高；009815則以0.3%的低費率挑戰市場，且採取「半年配」機制，適合喜愛現金流的族群。

若追求極致分散、不想單壓科技股且心臟較小，00924的大盤成長策略則是更平穩的選擇。

老牛揭密：三道不可忽視的隱形風險

儘管績效誘人，股海老牛特別叮嚀投資人應注意三大風險。

首先是「同跌風險」，七巨頭往往同步起落，難以抵銷波動；其次是「敘事崩壞」，若市場對AI題材熱度退燒，整體將面臨大幅修正；最後是「匯率風險」，台幣升值可能吃掉美股漲幅。

老牛建議，年輕且資金少的族群可配置部分00757或009815拚翻倍；而退休族則建議選00924搭配定期定額。

他強調：「最強的公司往往期待最高，失望空間也最大」，投資不只是看報酬率，更要看自己是否抱得住，「能承受回檔時的樣子，才配得上上漲時的甜」。

◎本文獲 股海老牛 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。