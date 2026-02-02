009816不配息就贏了？存股方程式：只能算「節流」…選股策略才是開源

凱基台灣TOP 50（009816）的不配息機制看來真的有吸引到很多投資人，過去幾天，版主持續收到一些私訊討論。

版主認為，投資不應被「配息與否」的表象所迷惑，因為無論是配發現金還是留存淨值，最重要的衡量標準就是「含息總報酬率」。 不配息僅僅是它的結構優勢之一，並不代表在績效上具備絕對的主宰力。配息只是「節流」，省下不必要的摩擦成本，真正的「開源」來自於指數本身的選股策略。

009816的表現能否超越其他市值型ETF，關鍵不在於它把股息配發或留淨值，而在於其選股策略在未來的台股環境中，是否真的優於其他市值型ETF的選股策略。 對於理性投資者而言，我們觀察的重點應放在最後的績效表現，而非僅僅執著於配息的形式。

如果將投資比作一場長跑，不配息的設計就像是為選手減輕了隨身裝備的重量（省下稅金與二代健保費...等摩擦成本），但選手跑得快不快，終究取決於其體質與爆發力（選股策略）。009816能否在長期競爭中脫穎而出，取決於它對「市值」的定義與篩選機制，是否能精準捕捉到下一個成長週期中的領頭羊。

總而言之，「不配息」確實有先天上的優勢，畢竟省下許多摩擦成本，但選股策略才是決定最終報酬的關鍵因素，「含息總報酬率」才是決定一檔產品是否值得投資的關鍵點，不要錯把配角當主角。

另有版友來訊問：版主真的完全排斥「不配息」ETF嗎？版主目前其實也持有一檔不配息ETF，從2022年開始投資，不間斷投入至今大約4年了，佔資產比例相當低（約4.5%）。報酬率很不錯，留著做為推升資產成長速度的催化劑。

這4年投資不配息產品的經驗讓版主體會到，「不配息」無關好壞，而是一種個人選擇，讓版主學會專注於標的本身的內在價值增長。投資不需要極端地非黑即白，只要能認清標的屬性並符合自己的財務目標，即使是不配息的標的，也能在資產組合中扮演好「靜默增長」的關鍵角色。

退休後該如何處理這檔不配息ETF？也許持續留著讓它自我成長、也許賣掉轉進債券型ETF、也許做為旅遊基金...等，退休後再來想吧！

◎本文獲 存股方程式 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。