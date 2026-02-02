主動式ETF 押寶AI供應鏈 掌握上漲先機

科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈2026年在高基期下仍保持20%～60%的盈餘高成長，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF，掌握上漲先機。

台新投信指出，AI滲透速度遠快於過去任何科技革命，PC花了近20年才滲透全球家庭，手機也歷經十年以上才普及全球，但AI模型與相關應用在五年內已快速滲透企業IT架構、軟體開發流程、行銷決策、金融分析、生產製造等。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥表示，AI正重塑科技產業景氣循環，由過往三至五年硬體換機周期轉為12~18個月技術平台更新周期，如輝達的AI GPU每隔12~18個月推出新世代平台。也由於AI滲透速度甚於以往，改寫了科技產業淡旺季格局，使得2025年第4季旺季更旺，估計2026第1季也將淡季不淡。

魏永祥指出，AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利預估持續上修，年增率由11%上修至20%；AI供應鏈2026年獲利年增率更由12%上修至23%。

企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣成長股股價可期，建議優先布局台灣優勢成長股主動ETF，掌握一籃子AI利基股行情。

主動中信台灣卓越ETF以量化篩選結合主動選股策略，聚焦高填息率個股，由經理人根據「兩好一高」原則，在合適價格內主動介入未來成長趨勢展望佳的優質企業，掌握超額報酬的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。