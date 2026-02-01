0050「國運流」打法曝光…信徒還是賭徒？他喊若敢跌30％就期貨5倍槓桿

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出總額逾1042萬元的證券資產截圖，其中0050占比高達71%顯示重壓決心。中央社
股板這篇以「0050元大台灣50炒底多」為題的文章，近期因策略激進、論述橫跨AI、產業結構與避險資產而引發討論。原PO主打「分散產業＋市值、走國運」，選擇做多0050，並搭配分批進場與極端情境下的進退場規劃，讓不少網友直呼看法兩極。

隨文附上的資產截圖也成為焦點。從畫面可見，原PO證券資產總額約 新台幣1,042.39萬元，其中0050占比約71%，更新時間標示為115/01/29。高度集中於單一ETF的配置，讓討論從單純的策略推演，轉為「是否真的說到做到」的實戰檢視。

支持者一方多半肯定指數化思維與長期持有的概念，有人留言「100分」、「強無敵」、「會贏喔」，也有人分享自身經驗，「你是好人，我都電電，大跌大買，小跌小買，執行多年，已經執行到，不用看損益了」、「買指數真的不用怕 持續買進長期持有就行」。也有網友補充分散配置觀點，「不過還是分散一下比較好 台灣太偏台積電 我是有配不少標普」。

反對與質疑聲浪同樣不少，焦點集中在極端情境與槓桿風險，「跌30%太扯了吧」、「怎麼可能３0%，是45%」、「跌30%賣掉 開5倍期貨桿杠 這是什麼策略打法？」、「有算過期貨5倍進場再跌20%撐得住嗎？」、「都在高檔了還在抄底 我真的會笑死」。不少人認為，真正的問題不在抄底本身，而在於風險控管是否現實。

也有網友回到標的本身提出疑問，「所以買台積還是0050」、「0050裡面的成分股被AI取代之後，就是那些AI進0050，哪有什麼取不取代」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

