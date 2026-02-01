快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

投資留意隱形成本影響長期報酬 這ETF連二年總費用率最優

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股處於高檔震盪期間，投資人若擔心投組波動偏大，應適時增持產業配置相對均衡的標的，國泰投信指出，如連續兩年穩坐同類型ETF總費用率最低寶座、近月平均交易量明顯放大的國泰永續高股息（00878）2月26日除息，投資人相當期待。

國泰投信表示，在評估投資標的時，除了追蹤基金績效表現，也應適時留意基金的內扣成本，包括手續費、交易稅及保管費等六大項目，由於費用會直接從ETF淨值中扣除，投資人只要持有就會持續支付，無論標的盈虧皆無法避免，因此被視為侵蝕長期報酬的「隱形成本」。盤點目前上市的高股息型ETF，國泰永續高股息（00878）展現成本優勢，費用率自2024、2025連續兩年度皆位居同類型ETF最低，幫助投資人有機會以較低的成本，長期在台股市場中逐利。

00878基金經理人江宇騰分析，00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，聚焦ESG評級表現在BB級以上、市值規模大、兼具獲利與配息能力的企業，同時將過去三年的平均殖利率納入篩選考量，注重成分股的長期表現，更排除景氣循環股，使基金長期深受退休存股族、小資族群青睞。

江宇騰補充，00878最大優勢是成分股的產業分配均衡，不過度倚重單一產業及個股，兼具波動防禦性與科技蓬勃商機。目前基金持有約四成AI相關類股，涵蓋IC設計龍頭聯發科（2454）、伺服器組裝大廠華碩（2357）等半導體核心供應鏈，並配置包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）在內的金融股，合計權重約三成。在降息循環與資本市場回溫的背景下，金融業持續發揮「資金避風港」及「落後補漲」的優勢，根據台股近十年數據，農曆年後20個交易日金融股上漲機率高達八成，平均報酬3.3%，勝過台股大盤的2.58%，除了定期定額外，投資人可於年節前盤勢整理期間，找尋逢低加碼時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 國泰金

延伸閱讀

台股封關倒數 關注資金動向及美企業財報

近年退撫基金績效表現佳 資產配置重押台積電

台股加快獲利了結 2月初回測32,013點、留意10日線支撐

退撫基金績效意外好？布局台股占比三成五 重押這檔半導體

相關新聞

0050「國運流」打法曝光…信徒還是賭徒？他喊若敢跌30％就期貨5倍槓桿

股板這篇以「0050元大台灣50炒底多」為題的文章，近期因策略激進、論述橫跨AI、產業結構與避險資產而引發討論。原PO主打「分散產業＋市值、走國運」，選擇做多0050，並搭配分批進場與極端情境下的進退

白銀、黃金ETF雙雙爆逾五萬張天量 還可以買嗎？操作策略曝光

從2025年強到2026年的白銀、黃金近日波動加劇，30日盤面上兩檔追蹤白銀、黃金的原型ETF爆量巨震，其中，期元大道瓊...

ETF也能一個月漲逾五成？ 前15強ETF今年漲幅兩成起跳

2026年元月市場寫下亮眼表現，儘管月末出現一些獲利了解賣壓，不過受惠於貴金屬、主要股市走揚，帶動盤面上多數ETF單月呈...

想學巴菲特買日本？詹璇依點名「這檔ETF」規模最大、商社含量最高

財經主持人詹璇依在影音中表示，台灣投資人若想參與日本股市行情，透過日股ETF仍是相對便利的方式。她指出，挑選ETF時，除了觀察過去一年的表現外，也可留意流動性與規模，因為流動性對於買賣進出是否順暢相當

00981A買0050偷懶？阿尼揭「出生證明」跟00985A不同：為破10％緊箍咒

投資型頻道「鄉民投資（阿尼）」近日在影音中，針對部分主動式ETF持有元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）等被動式ETF的現象進行說明，回應市場對「支付較高經理費，卻未完全自行選股」的質疑聲浪

台股高檔震盪別怕！00878鎖「AI+金融」雙引擎…3成金融股坐鎮擁抗震力

台股持續創高，加權指數在1月保持強勁上漲動能，29日盤中最高來到32,996點，惟受到昨晚(29日)美股持續消化科技巨頭財報及觀望聯準會利率決策影響，加權指數今日開盤即跌逾200點，並持續在32,30

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。