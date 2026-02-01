凱基台灣TOP 50 ETF及安聯台灣主動式ETF 2月3日起掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，由凱基投信募集發行的凱基台灣 TOP 50 ETF （009816） 及安聯台灣主動式ETF（00993A）受益憑證，將於2月3日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，凱基台灣TOP50標的指數為臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50指數是以臺灣上市股票為母體，經流動性及獲利指標篩選後，選取市值前50大股票，運用自由流通市值加權，且權重配置亦兼顧動能表現佳之公司，以表彰臺灣大型權值股績效表現。

安聯台灣主動式ETF投資於國內上市櫃股票，依據由上而下的基本面分析，透過總體經濟、各國政策及產業發展趨勢，發掘具成長力的相關產業。再採取由下而上方式，分析企業營收及獲利成長性、個股價值面分析等數據，篩選出品質、成長、價值兼備的股票，再利用計量模型因應不同市況、個股表現等市場情況優化，進行最適投資組合配置。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達209檔(含被動式ETF191檔及主動式ETF18檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

