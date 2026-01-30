日股ETF再添新兵！009817募集逾50億元 2月6日掛牌交易

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

日股ETF再添新兵，據了解，國泰日本不動產（009817）募集逾50億元，空降成為日股規模第二大ETF，將在2月6日掛牌上市，看好日本房地產後市表現的投資人可留意。

全台首檔聚焦日本不動產的ETF國泰日本不動產（009817）於1月23日完成募集、1月26日成立，統計至29日，規模達50.5億元、淨值為10.01元，也推升盤面日股ETF總規模突破250億元，來到271.2億元。

根據統計，截至1月29日，前十大日股ETF規模依序為中信日本商社（00955）66.9億元、國泰日本不動產（009817）50.5億元、復華日本龍頭（00949）38.6億元、台新日本半導體（00951）25.8億元、富邦日本（00645）24.7億元、元大日經225（00661）的16.1億元、中信日本半導體（00954）11.5億元、野村日本東證（009812）11.2億元、富邦日本正2（00640L）的9.5億元、國泰日經225（00657）的4.8億元。

國泰日本不動產是台灣首檔以日本REITs為投資標的ETF，與此同時，亦將成為2025年9月18日野村投信發行首檔臺日跨境連結式ETF後的臺灣ETF市場第二檔臺日跨境連結式ETF。

該國泰日本不動產採連結式基金模式，投資日本大和資產管理發行於東京證券交易所上市交易「iFreeETF東証REIT指數」（東京證券交易所證券代碼：1488.JP）。投資人可透過臺灣市場，直接參與日本股市與不動產投資，打造跨足海外資產的全新橋樑，同時掌握日本不動產市場成長潛力，大幅提升國際投資的便利性與效率，拓展資產配置版圖。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

