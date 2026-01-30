史上最強元月行情！四檔高股息ETF報酬率10% 這檔海外ETF奪冠

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股加權指數雖然在元月最後兩個交易日稍見回檔，但整體1月份表現依舊驚人，累計大漲約3,100點，創史上最大1月漲點。觀察1月ETF表現，半導體主題型ETF領軍衝鋒之際，去年相對落寞的高股息ETF族群表現亦出人意料地亮眼。根據統計，截至1月底共有四檔高股息ETF報酬率突破10%，其中中信亞太高股息（00964）以12.6%的報酬率居冠，表現比肩大盤。

中國信託投信表示，今年以來除了台股外，包含日股、韓股都有不錯的表現，00964憑藉其獨特的亞太布局策略脫穎而出。00964經理人張苡琤表示，亞太地區正處於全球供應鏈重組的核心，獲利動能極為強勁。特別是台灣與韓國，受惠記憶體產業進入超級循環，獲利展望持續上修，傲視全亞太區。隨着美元走勢轉趨溫和及市場對降息的預期，資金正加速回流新興亞洲，進一步推升資產評價。

張苡琤指出，00964作為市面上唯一聚焦亞太區域的高股息產品，核心戰略在於精準鎖定台、韓、日、港、星、澳等六大市場，並重倉布局半導體、海運及原物料等關鍵供應鏈龍頭，且採月配息設計，且配息金額隨企業獲利增長呈現上升趨勢。且在高股息架構下，納入日韓優質資產，降低單一市場波動風險。

中國信託投信表示，在獲利成長與資金行情雙引擎驅動下，00964不僅具備高股息的防禦特性，更具備捕捉亞太經濟復甦紅利的成長潛力。對於追求穩定現金流、又不想錯過區域成長機會的投資人而言，00964是相當適合納入投資組合的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

